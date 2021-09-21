Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Хвиля захворюваності на коронавірус, яку зараз фіксують в Україні,, за своїми характеристиками відповідатиме попередній.

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Крім того, за його словами, весняна хвиля потенційно може бути більшою за попередню.

Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі. Юрій Ганиченко Керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ

Карантин в Україні: головні новини

З 23 вересня усі області України перейдуть у жовту зону.

Водночас Чернівецька область може відразу перейти у червону зону.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, що понад 98% госпіталізованих з коронавірусом – це невакциновані люди.

Станом на 21 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищений у 22 областях.



Обмеження у зонах адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу