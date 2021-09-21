Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Хвиля захворюваності на коронавірус, яку зараз фіксують в Україні,, за своїми характеристиками відповідатиме попередній.

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Крім того, за його словами, весняна хвиля потенційно може бути більшою за попередню.

Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі.

Юрій Ганиченко

Керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ

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Обмеження у зонах адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу