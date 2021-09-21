Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Хвиля захворюваності на коронавірус, яку зараз фіксують в Україні,, за своїми характеристиками відповідатиме попередній.
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Крім того, за його словами, весняна хвиля потенційно може бути більшою за попередню.
Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі.
Карантин в Україні: головні новини
- З 23 вересня усі області України перейдуть у жовту зону.
- Водночас Чернівецька область може відразу перейти у червону зону.
- За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, що понад 98% госпіталізованих з коронавірусом – це невакциновані люди.
- Станом на 21 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищений у 22 областях.
Обмеження у зонах адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу