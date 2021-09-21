В Україні посилили карантин

Позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося 21 вересня. Участь у ньому взяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голови ОДА.

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Шмигаль зауважив, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Обов'язком держави є захистити життя та здоров'я людей.

Обмеження жовтої та червоної зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби,
– наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19. Усі охочі можуть вакцинуватися безплатно.

Обмеження жовтої зони карантину: коротко

  • Масові заходи дозволені у разі заповненості зали на 50%.
  • На спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.
  • Ресторанам і кафе дозволяють працювати до 24:00 години.
  • Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 осіб.


Зони карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу