В Україні посилили карантин
Позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося 21 вересня. Участь у ньому взяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голови ОДА.
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Шмигаль зауважив, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Обов'язком держави є захистити життя та здоров'я людей.
Обмеження жовтої та червоної зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби,
– наголосив Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19. Усі охочі можуть вакцинуватися безплатно.
Обмеження жовтої зони карантину: коротко
- Масові заходи дозволені у разі заповненості зали на 50%.
- На спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.
- Ресторанам і кафе дозволяють працювати до 24:00 години.
- Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 осіб.