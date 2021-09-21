В Украине усилили карантин

Внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций состоялось 21 сентября. Участие в нем принял премьер-министр Денис Шмигаль и главы ОГА.

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Шмигаль отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Обязанностью государства является защитить жизнь и здоровье людей.

Ограничения желтой и красной зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни,
– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что вакцинация на сегодня является самым эффективным способом противодействия COVID-19. Все желающие могут вакцинироваться бесплатно.

В Минздраве не выключают обязательную вакцинацию

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что более 98% госпитализированных с коронавирусом – это люди, которые не вакцинируются. Министр подчеркнул: он исключает обязательную вакцинацию.

Ситуацию политик охарактеризовал словом "предполагаю".

Такие варианты рассматриваются. Но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных,
– подчеркнул министр.

Ограничение желтой зоны карантина: кратко

  • Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.
  • На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.
  • Ресторанам и кафе позволяют работать до 24:00 часов.
  • Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.