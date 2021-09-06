Локдауна не уникнути, – Кузін

Невдовзі в Україні будуть жорсткі обмеження на відвідування масових заходів або спортзалів. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Цікаво Заняття на вулиці та маски: МОЗ видало рекомендації щодо навчання у садочках, школах та вишах

Перехід до жовтої зони він назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом". Водночас конкретної цифри хворих, яка означатиме запровадження локдауна, наразі немає.

На моє переконання нам не уникнути локдауна. Але якщо ми говоритимемо про червоний рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада,

– пояснив лікар.

Для вакцинованих будуть привілеї

Обмеження жовтої зони передбачають:

масові заходи можна проводити з врахуванням – 1 особа на 4 квадратних метри площі території;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури можлива лише на 50%;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів – не більше 1 особи на 10 квадратних метрів.

Однак вакциновані відвідувачі зможуть відвідувати спортивні зали без обмежень. Зауважимо, що щепленими мають бути і працівники.

Важливо Потрібно приготуватися до складної ситуації, – прогноз науковця НАН України щодо COVID-19 восени

Ситуація з коронавірусом в Україні