Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Олег Немчінов, міністр Кабміну 12 жовтня.
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Херсонщина переходить у червону зону карантину
Державна комісія на позачерговому засіданні з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити червоний рівень.
З півночі 15 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановили на території Херсонської області,
– мовиться у повідомленні.
У цьому регіоні з 15 жовтня діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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