Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Олег Немчінов, міністр Кабміну 12 жовтня.

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Херсонщина переходить у червону зону карантину

Державна комісія на позачерговому засіданні з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити червоний рівень.

З півночі 15 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановили на території Херсонської області,

– мовиться у повідомленні.

У цьому регіоні з 15 жовтня діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.



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