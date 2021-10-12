Зупинка громадського транспорту сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Важливо Україна невпинно несеться до нового локдауна

Як діяли інші країни з транспортом

Кузін навів досвід інших країн, де припиняли роботу громадського транспорту, але, врешті, все ж її відновлювали та поверталися до слабшого карантину.

Тому чиновник каже, що основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог під час перевезення. Зокрема, обмеження кількості людей в маршрутках та виділення додаткового транспорту.

Найімовірніше, у межах можливих локдаунів або червоних зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту,

– сказав Кузін.

Питання транспорту розглядатимуть місцеві комісія ТЕБ та НС

Санлікар нагадав, що питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

Комісія, власне, й ухвалюватиме рішення про доцільність або недоцільність припинення роботи громадського транспорту.

Що відомо про карантин в Україні