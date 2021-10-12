Остановка общественного транспорта сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Важно Украина непрерывно несется к новому локдауну
Как действовали другие страны с транспортом
Кузин привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но, наконец, все же ее восстанавливали и возвращались к более слабому карантину.
Поэтому чиновник говорит, что основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке. В частности, ограничение количества людей в маршрутках и выделение дополнительного транспорта.
Вероятнее всего, в пределах возможных локдаунов или красных зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или городского транспорта,
– сказал Кузин.
Вопросы транспорта будут рассматривать местные комиссия ТЭБ и ЧС
Санврач напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.
Комиссия, собственно, и будет принимать решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта.
Что известно о карантине в Украине
- По состоянию на 11 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находилось 16 регионов.
- Правительство утвердило перечень новых ограничений на межобластные перевозки. Теперь водители транспортных средств и пассажиры должны иметь COVID-сертификат.
- Власти утверждали, что в Киеве пока вводить максимально жесткий карантин нет необходимости. Об этом говорил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
- Зато во Львове с 14 октября власти планируют позволить посещать рестораны и другие заведения только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.