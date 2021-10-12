Остановка общественного транспорта сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Важно Украина непрерывно несется к новому локдауну

Как действовали другие страны с транспортом

Кузин привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но, наконец, все же ее восстанавливали и возвращались к более слабому карантину.

Поэтому чиновник говорит, что основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке. В частности, ограничение количества людей в маршрутках и выделение дополнительного транспорта.

Вероятнее всего, в пределах возможных локдаунов или красных зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или городского транспорта,

– сказал Кузин.

Вопросы транспорта будут рассматривать местные комиссия ТЭБ и ЧС

Санврач напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Комиссия, собственно, и будет принимать решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта.

Что известно о карантине в Украине