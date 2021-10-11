Ситуация с коронавирусом во Львове – довольно тревожная. Ежедневно в городе выявляют все больше новых больных COVID-19.

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Большинство школьников перейдет на дистанционное обучение

По словам Садового, к сожалению, в Украине и Львове есть негативная динамика распространения коронавируса. Поэтому городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 18 октября перевести учеников 5 – 11 классов на дистанционное обучение

Потом будет неделя осенних каникул, поэтому в целом получится где-то 2 с половиной недели для того, что разорвали волну заболеваемости. Дети 1 – 4 классов продолжают ходить в школу, а малыши – в детские садики,

– отметил Садовый.

Кроме этого, прекратится работа внешкольных учреждений. Университетам тоже советуют перевести обучение студентов в онлайн.



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Работники учреждений должны быть вакцинированы

Городской глава отметил, что бизнес также ждет ряд ограничений.

"Сегодня-завтра мы примем следующие решения по бизнесу. Должна быть обязательная вакцинация работников учреждений торговли, заведений питания", – добавил Садовый.

По его словам, Львов плавно подходит к норме, которая есть во многих европейских странах – у посетителей кафе и ресторанов должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о негативном ПЦР-тесте.

"Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, потому что уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах", – добавил мэр.

Садовый отметил, что по состоянию на 11 октября треть жителей Львова – вакцинирована одной или двумя дозами.



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