Однако он подчеркнул, что строгое усиление противоэпидемических мер может потребоваться несколько позже. Пока же такой необходимости еще нет.

Актуальное О жестком карантине или локдауне речи не идет, – Ляшко

У Киева есть шанс не "покраснеть"

По словам Рубана, избежать попадания в "красную" зону пандемических ограничений Киеву может помочь лишь одно. Это – вакцинация. Он отметил, что такой путь уже избрали прогрессивные страны Европы и в частности Великобритания.

Обратите внимание! За последние сутки в Киеве зафиксировали 169 новых случаев COVID-19.

Когда более 70 – 80% граждан будут вакцинированы, тогда не нужно вводить строгих ограничений. Только так мы сможем остановить пандемию и не допустить локдауна и закрытия всего бизнеса,

– убежден председатель киевской Госпродпотребслужбы.

Сомнительная слава столицы

Американская журналистка Роза Листер написала для The New York Times статью о Киеве. Она назвала его "столицей пандемических вечеринок", а также рассказала о работе подпольных баров в период карантинных ограничений. Кроме того, иностранка подчеркнула, что в нашу страну довольно легко попасть из любого уголка мира.