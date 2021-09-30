Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге. Он отметил, что количество новых больных коронавирусом действительно растет, однако о "красной" зоне говорить рано.

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Тенденции роста есть, – Ляшко

Тенденции роста есть, но ни о жестком карантине, ни о локдауне сегодня речь не идет,

– сказал Ляшко.

Министр отметил, что пока ни одна область Украины не отвечает "оранжевым" показателям, не то что "красным".

Благодаря вакцинации карантин может закончиться весной

Отметим, что ранее Ляшко прогнозировал, что карантин в Украине вполне может завершиться уже весной 2022 года. Однако для этого требуется выполнение одного условия – большинство украинцев должны вакцинироваться уже к Новому Году.

Однако и для привитых людей мер безопасности никто не отменял: им следует носить маски. Ведь человек, который вакцинировался, может быть переносчиком COVID-19.

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Важно! Накануне в Минздраве сообщили, что показателям "желтой" зоны не отвечают сразу два региона Украины. В Донецкой области и Буковине превышены показатели заболеваемости. Однако пока вся украинская территория находится в "желтой" зоне карантина.