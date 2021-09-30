Про це глава МОЗ повідомив на брифінгу. Він наголосив, що кількість нових хворих на коронавірус справді зростає, проте про "червону" зону говорити рано.

До теми Ми не забороняємо вакцинувати підлітків, але пріоритет – група 18+, – Ляшко

Тенденції зростання є, – Ляшко

Тенденції зростання є, але ні про жорсткий карантин, ні про локдаун сьогодні мова не йде,

– сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що наразі жодна область України не відповідає "помаранчевим" показникам, не те що "червоним".

Завдяки вакцинації карантин може закінчитись навесні

Зазначимо, що раніше Ляшко прогнозував, що карантин в Україні цілком може завершитись вже навесні 2022 року. Проте для цього потрібне виконання однієї умови – більшість українців мають вакцинуватись вже до Нового Року.

Проте і для щеплених людей заходів безпеки ніхто не скасовував: їм слід носити маски. Адже людина, яка імунізувалась, може бути переносником COVID-19.

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Важливо! Напередодні у МОЗ повідомили, що показникам "жовтої" зони не відповідають одразу два регіони України. На Донеччині та Буковині перевищені показники захворюваності. Проте поки що вся українська територія перебуває у "жовтій" зоні карантину.