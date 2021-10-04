Однак він наголосив, що суворе посилення протиепідемічних заходів може знадобитися дещо згодом. Наразі ж такої необхідності ще нема.

Актуальне Про жорсткий карантин чи локдаун не мовиться, – Ляшко

У Києва є шанс не "почервоніти"

За словами Рубана, уникнути потрапляння в "червону" зону пандемічних обмежень Києву може допомогти лише одне. Це – вакцинація. Він зауважив, що такий шлях вже обрали прогресивні країни Європи і зокрема Велика Британія.

Зверніть увагу! За останю добу в Києві зафіксували 169 нових випадків COVID-19.

Коли більше 70 – 80% громадян будуть вакциновані, тоді не потрібно вводити суворих обмежень. Тільки так ми зможемо зупинити пандемію і не допустити локдауну і закриття всього бізнесу,

– переконаний голова київської Держпродспоживслужби.

Сумнівна слава столиці

Американська журналістка Роза Лістер написала для The New York Times статтю про Київ. Вона назвала його "столицею пандемічних вечірок", а також розповіла про роботу підпільних барів у період карантинних обмежень. Крім того, іноземка наголосила, що в нашу країну доволі легко потрапити з будь-якого куточка світу.