Ще приблизно на початку жовтня було в нас 10 тисяч хворих і 200 померлих. Виходить так, що приріст у півтора раза ми пройшли майже за тиждень.

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Відповідно можемо спрогнозувати, що ще через тиждень (в середині жовтня) ми вже досягнемо нашого історичного максимум у 20 тисяч нових хворих і 400 смертей щодня.

Ну а ще через тиждень (наприкінці жовтня) почнемо бити антирекорди, як це нині на Росії відбувається. Там ситуація взагалі катастрофічна – у них з середини літа по 800 людей кожного дня від коронавірусу помирають.

Здавалося б, гірше вже й бути не може, але сталося – вже тиждень, як в них по 900 й більше смертей кожного дня. Усе йде до того, що з наступного тижня будуть помирати по тисячі росіян кожного дня.

Україна може опинитися у червоній зоні

Звісно, нам з вами такого не треба, тому я думаю, що вже з 11 жовтня країну пофарбують у помаранчевий колір епідеміологічної небезпеки. Через тиждень після цього вся країна вже опиниться у червоній зоні.



Україна може опинитися у червоній зоні / Фото Getty Images

Що це означатиме? Так от – знову суворий карантин. Влада закриватиме кафе та ресторани, торгово-розважальні центри, спортклуби, боулінги, кінотеатри та школи.

Вакцинованим можуть пом'якшити карантин

Єдине що – можливо, (принаймні спочатку) спробують погратися у пом'якшений карантин для вакцинованих. Наприклад, ресторани таки закриватимуть, крім "Велюру" звісно.

Однак якщо усі співробітники того ресторану вакциновані, то для нього робитимуть виключення – він і далі матиме право працювати. Єдине що, клієнтів він зможе обслуговувати також лише вакцинованих.



Вакцинованим особам можуть пом'якшити карантин / Фото 24 каналу

Ми вже маємо дієвий інструмент для верифікації тих, хто вакцинований. Це додаток в смартфоні "Дія", який підтягує інформацію про них з бази даних Міністерства охорони здоров'я, тож у клієнтів ресторану не буде жодних проблем той цифровий сертифікат показати.

Адміністратор ресторану без проблем зможе його оригінальність перевірити. Якщо ви не знали, то кожен з нас може один одного в додатку "Дія" ті сертифікати перевіряти.

Достатньо камеру свого смартфона навести на QR-код цифрового сертифіката, який треба перевірити.

Втім, я не дарма сказав, що в таке пом'якшення карантину спробують лише погратися, адже якщо ситуація буде погіршуватися. А вона буде, бо колективного імунітету ми так і не маємо, адже відсоток вакцинованих у нас дуже невисокий.

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Тому коли умовно Німеччина такі от пом'якшення для вакцинованих робить чи Ізраїль, де вакциноване вже мало не усе доросле населення, то там вони дійсно доцільні й шкоди не завдають.

Однак не в Україні, де на одного щепленого є 5 таких, хто у вакцину не вірить, боїться її й вакцинуватися категорично відмовляється.

Мені від того дуже шкода, що ми, схоже, знову матимемо собі зіпсовані новорічні свята. Ще навесні, коли в нас нарешті починалася масова вакцинація, я свято вірив, що до кінця року ми точно здолаємо COVID-19.

Тож, дякую антивакцинаторам, які такі мої мрії зруйнували.

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