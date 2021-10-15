Главные новости Украины и мира за пятницу 15 октября:
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Заседание СНБО
Источник: 24 канал
Заседание СНБО состоялось по инициативе президента Владимира Зеленского. На повестке дня был ряд важных вопросов.
О чем говорилось во время заседания СНБО
- Приняли План обороны Украины. Данилов подчеркнул, что это – огромный документ. Работа над ним длилась 2 года. По словам секретаря СНБО, документ четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной.
- Утвердили стратегию биобезопасности и биологической защиты. Данилов отметил, что это поможет различным органам власти отрабатывать вызовы, которые встают перед государством. Речь идет не только о коронавирусе, но и о других инфекционных болезнях.
- Обсудили стратегию информационной безопасности. Ее представил Александр Ткаченко. По словам Данилова, этот документ необходим во время гибридной войны, которую ведет Россия. Страна-агрессор использует СМИ для влияния на Украину и других людей.
- Ввели санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму России. Их страна-агрессор провела на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса.
- Приняли решение по Mere. Российской сети супермаркетов запретили работать на территории Украины. Данилов отметил, что сейчас есть только один супермакет – в Белой Церкви. Его деятельность Данилов описал как "что-то там возятся".
Брифинг СНБО по результатам заседания: смотрите видео
Еще 4 области попали в красную зону
Источник: телеграм Олега Немчинова
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации сразу в 4 областях усилят карантин. С 18 октября в красной зоне окажутся такие области:
- Запорожская;
- Одесская;
- Донецкая;
- Днепропетровска.
Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Эпидемиологическая ситуация в Украине
- В течение суток 14 октября в Украине обнаружили 13 624 новых зараженных.
- К сожалению, из жизни ушли 202 инфицированных.
- Госпитализировали – 4 947 инфицированных.
- Кроме того, за сутки вакцинировали 34 897 человек.
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Заявление Ляшко об обязательной вакцинации
Источник: "Радио Свобода"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине уже в ближайшее время расширят перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы.
Это может произойти в течение следующих 10 дней.
Я думаю, неделю – 10 дней и документ должен быть. Это максимум. Должен быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике,
– заявил Ляшко.
В перечень войдут:
- работники органов местного самоуправления;
- сотрудники органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений.
Состояние Саакашвили ухудшилось
Источник: "Грузия онлайн"
Политик из "Единого национального движения" Анна Цитлидзе заявила, что самочувствие Саакашвили ухудшилось. В частности, политику трудно передвигаться.
Он худой, бледный и медленный, ему трудно передвигаться,
– заявила Цитлидзе.
По словам политика, Саакашвили не дал ей много говорить о его здоровье. Он убежден, что сейчас важно спасать страну. Кроме того, политик ожидает, что его врачу дадут право как-то войти к нему.
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Тунис снимает карантин для туристов
Источник: Travel Weekly
Отныне все вакцинированные туристы по прибытии в Тунис смогут избежать 7-дневного карантина. Кроме того, обязательный ПЦР-тест для детей до 12 лет.
Если же турист не получил вакцину от коронавируса, то будет вынужден провести на карантине неделю. Исключение – те, кто заказал у туроператора инклюзивный отдых, освобождаются от карантина.
В то же время обязательным для всех требованием остается наличие отрицательного ПЦР-теста с QR-кодом.