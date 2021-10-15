Он без проблем согласился на интервью, но при одном условии: "Боже упаси вам писать, что я – герой войны. Герои – это мои бойцы, которые стояли под пулями на передовой, и не каждый вернулся живым".

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Не смог сидеть дома и просто наблюдать

Геннадий Беденко, как кадровый военный, офицер запаса и бывший сотрудник "Таможенной стражи", в августе 2014 года сам пошел в военкомат. Он просто не мог сидеть дома и наблюдать, как российские танки заходят на Донбасс. В военкомате мужчину направили в 24-ОМБР имени Короля Даниила, где он стал заместителем командира 5-батальона и получил позывной "Паук".

Их батальон 2 месяца тренировался на полигоне, а уже с октября бойцы строили линию обороны на блок-постах Луганского направления – от Лисичанска и до Крымского.

Геннадий Беденко на передовой / Фото предоставлены героем интервью

Постоянные обстрелы и ужасный быт – это жизнь солдата

Я бы никогда в жизни не поверил, что стану свидетелем того, как работает тяжелая артиллерия, как летят снаряды, как попадают "Грады" по зданиям мирных жителей.

А жизнь солдата – это постоянные обстрелы, когда вспоминаешь все молитвы и у тебя есть до 10 секунд, чтобы зарыться в землю.

А еще это – ужасный быт. Представьте, люди по 2 – 4 месяца живут в земле. Света нет. Внутри пахнет пылью, порохом, едой, прокопченной одеждой и испарениями человеческого тела. А еще – мыши, целые полчища. Ты открыл консервы поесть, отвернулся отрезать кусок хлеба, а тут уже 2 мыши своими мордами залезли в ту банку.

Ежедневно я объезжал позиции, проверял, есть ли запасы провизии, боеприпасов, дров, работает ли связь. Я не герой, в окопах не сидел, но моя ответственность – это боевая подготовка и психологическое состояние бойцов, которых у меня в подчинении было более 500.

Бойцы месяцами жили в полевых условиях / Фото предоставлены Геннадием Беденко

Люди ломались через день

Не все были готовы к войне. Случаи, когда люди ломались, случались через день. Мобилизованные первыми волнами – это бывшие водители маршруток, официанты. Скажем, кто еще вчера пас коров, подавал кофе, сидел за компьютером, а тут без спецподготовки попал на позиции. И каждый реагировал по-своему.

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Как-то с блок-поста "Ресторан" нам позвонил старшина: у нас чрезвычайное происшествие, молодой солдат в блиндаже взял в руки гранату и начал плакать. Такие действия могли "забрать" других бойцов.

Пока мы ехали, старшина Иван Зайчонок обнял того парня, зажал гранта между собой и бойцом, и просил, чтобы он не двигался. Когда мы прибыли на блок-пост, юноша уже успокоился. Зайчонок убедил, что ему надо отдохнуть.

Мы забрали его с позиции, сказав: будешь грузить оружие, ты нужен там, где не стреляют. Говорили с ним ласково, как мама с ребенком, и все обошлось. Поэтому я не удивляюсь, что люди, которые вернулись из АТО, не могут адаптироваться. Именно поэтому порой идут на необдуманные поступки. С войны ни один человек не возвращается таким же, как раньше.

Люди возвращаются с войны другими / Фото предоставлены Геннадием Беденко

Самый вкусный борщ в жизни, приготовленный "Боцманом"

А был у меня еще один боец на 29-м блок-посту – Сергей Кулик – пулеметчик "Боцман", опытный воин, авторитетный человек, мастер на все руки. Он всегда держал дисциплину в подразделении, шутил. Однажды я приехал к ним, была лютая зима, и Сергей позвал меня на борщ.

Да я такого вкусного борща как там, в жизни не ел. И тогда я понял, насколько это хорошие люди, пережившие гораздо больше меня. Стрельба, мины, диверсанты, а он смеется и свеклу строгает. Ему из дома в посылках приправы передавали, потому что он у нас power.

Борщ, приготовленный на передовой / Фото предоставлены Геннадием Беденко

Случаи задержания диверсантов и боевика

14 декабря 2014 года старший солдат Саша Лободин с боем задержал двух диверсантов, которые ночью вышли на позиции Новотошковки. Те ребята из Днепра и Рубежного. Сначала они уверяли, что украинцы, а потом выдали всю информацию, где были расположены их позиции. Впоследствии их обменяли на наших.

А перед Новым годом в 2015-м бойцы-братья Олег и Виталий Погляды задержали боевика, который по полям переходил с оккупированных территорий на нашу.

Он наступал на мины, но из-за снега, который снижал силу взрыва, выжил. Им оказался заместитель полевого командира террористической группировки "Бэтмена" Беднова, которого убили сами боевики в Луганске. Тот, видимо, тоже понял, что ему "подписали" смертельный приговор, и пошел в Украину.

Обратите внимание! За это Олег и Виталий Погляды получили ордена "За мужество III степени".

Как носки помогали спасаться во время обстрела

Впервые я попал под обстрел в начале декабря 2014 года, на 29-м блок-посту. Только приехал, и тут начал работать миномет "Васильок". Мины ложились, как им хотелось. Все убежали в блиндаж. Света нет, сплошная темень. Бойцы ориентировались в блиндаже, а я нет. По солдатам было видно, что они не боятся, а мне стало страшно.

Да, я молился, вспомнил "Отче наш", да, я простился в мыслях с родными. В землянке, как на горе, поднялась страшная пыль. Столб грязи. Я руками с пола нащупал какую-то ткань, и прислонил к лицу, чтобы через нее дышать.

Но потом, по запаху понял, что это были чьи-то носки. Теперь, когда здесь кто-то жалуется, что нужно надевать на улице стерильные маски, я себе думаю: люди, какие вы еще счастливые.

Обстрелы на Донбассе не были редкостью / Фото предоставлены Геннадием Беденко

Allways пригодились на войне

Никогда не представлял, что Allways могут обеспечивать боеспособность подразделения. Что для солдата главное? Быть в тепле, сытым и вооруженным. А когда у тебя 4 дня мокрая обувь – ногам конец. Однажды, в январе 2015-го, командир роты сказал, что на 29-м блок посту тяжелые бои. Он приказал ехать в Лисичанск, закупать все необходимое.

Вот представьте, белый день, и тут заходит в супермаркет бородатый дядька, в форме, с пистолетом, в каске и бронике. И начинает скупать все возможные влажные салфетки и Allways. По сей день помню, "три плюса". Люди были ошарашены, но мне не было стыдно.

Я для своих ребят готов был землю перевернуть. Мы это купили, развозили по подразделениям, и людям было спокойно на 3 – 4 дня. В берцах – сухо и тепло.

Война не только забирает, но и дарит друзей

На одном из блок-постов у ребят жил гусь. Какой-то приблуда. Но наши его пожалели и бульон из него не варили. В благодарность он стал помощником часового: следил, чтобы тот правильно нес службу и не спал. Мог его ущипнуть, злобно шипел на чужих. А потом его убило во время танкового обстрела. Жаль, классный был гусачок.

Гусак тоже "нес службу" / Фото предоставлены Геннадием Беденко

Также на опорном пункте Орехово жил коричневый пес. Звали его Паштет. Как-то он побежал себе гулять, и попал на сигнальные мины. Они не убивают, а предупреждают об опасности. Соответственно, между нашими бойцами и боевиками началась стрельба. Паштет вернулся, но раненый и весь в крови.

Не знаю, чью пулю он поймал. Но все были счастливы, что жив. Его перебинтовали и больше он далеко не бегал.

Пес Паштет, получивший ранение / Фото предоставлены Геннадием Беденко

А на позиции в Новотошковке жил овчар. Он выглядел как волк. Хозяин, оставляя его бойцам, говорил, что он очень зол. Но в условиях войны собака никогда не проявляла агрессии, он нашел свою стаю – сильных самцов, и вел себя, как с равными.

Гибель деда Омана

27 ноября 2014 года в подразделении произошла трагедия – механик-водитель гусеничной машины Роман Мусий наступил на мину. В результате тяжелой травмы Роману оторвало ногу, он погиб. А 2 дня до этого я спросил, почему на его МТ-ЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер – 24 канал) есть надпись "дед Оман".

Он сказал: "Мне только 45, но у меня уже 2 внучки, и одна из них не произносит "р". Поэтому, когда садится на колени, говорит: деду Оман".

Вот я себе потом представил, как тому ребенку скажут, что деда уже нет, что все – обман. А машину его никто уже не двигал. Она так и осталась воевать с надписью "дед Оман".

Заметим! Романа Мусия наградили посмертно орденом "За мужество" III степени.

Авто "Деда Омана" на войне / Фото предоставлены Геннадием Беденко

После войны мы стали еще больше украинцами

Мой отец родился в Луганске, мама – в Рубежном. Моя семья, поскольку отец был военным, объехала весь бывший союз. Но, когда в Рубежном я нашел разрушенную усадьбу моей бабки, где проводил летние каникулы, меня прорвало.

Вот цена войны – разрушенные дома, временно утраченные территории, человеческие жертвы. Но мы стали более сплоченными. Я сам начал разговаривать только на украинском и понял, чтобы не потерять государство, надо самому быть патриотом.

Вспомните Францию или Германию, они пережили тяжелые времена, почти разрушение, пока стали могущественными державами. А знаете, как в США тренируют "морских котиков"? Человеку связывают руки, лодыжки и бросают в бассейн с трехметровой глубиной. Чтобы спастись, бойцу нужно коснуться дна, оттолкнуться и так выплыть на поверхность.

Это упражнение не требует особой силы. Главное здесь – не паниковать в сложной ситуации, уметь овладевать собой. Может, и нам следует брать с них пример.