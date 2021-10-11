На Донбассе защитница не только закалила свой характер и спасла большое количество жизней украинских солдат, но и нашла свою любовь. Об этом Василина Плебанович рассказала эксклюзивно в рамках проекта "Цена мирного неба" на сайте 24 канала.

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На фронт брать не хотели

Во время учебы во Львовском колледже "Медик" Василина стажировалась еще и в военном госпитале. Однако на 2 курсе ее стажировку неожиданно завершили. Причиной этого стала война. Во Львов привозили раненых из Донбасса. Но девушка не хотела покидать стены больницы.

Я ждала, когда привозили раненых. Это было очень трудно видеть. Возможно, именно это стимулировало меня идти на войну. Я видела, насколько это ужасно, и понимала, что военным нужна помощь,

– рассказала она.

Поэтому после окончания колледжа в 2015 году, девушка, которой только исполнилось 18 лет, начала обивать пороги военкоматов. Она была смелой и просилась сразу на Донбасс: служить в воинской части не хотела. Однако все ей отказывали. Говорили, что еще слишком юна.

Но Василина решилась подойти к начальнику одного из военкоматов. Смелость девушки помогла ей попасть на фронт.

Я не постеснялась и сказала ему, что меня не берут на войну. Он удивился. Особенно, когда сказала, что я медик. Начальник удивился еще больше, потому что бывали разные случаи. Часто люди отказывались от мобилизации, а тут я сама напрашиваюсь. Да еще и девушка. Сказал, что я первая такая,

– вспомнила медсестра.

Первым пунктом назначения была "Десна" и учения, которые длились 2 месяца. Потом началась настоящая война.

Иногда не успевали есть

Василиса попала в 66 военно-мобильный госпиталь. Там ее сразу же ждала тяжелая и напряженная работа. Из-за большого количества раненых просто не хватало рук. В то время продолжались активные боевые действия на Донбассе.

Иногда не успевали есть. С утра до обеда перевязки. Только они заканчиваются – везут новых раненых,

– рассказала она.

Девушка долго была самой молодой среди медиков, но это никак не мешало ей спасать жизни.



Василина Плебанович на фронте / Фото из архива Василины Плебанович

Первая смерть на фронте

До войны Василина никогда не видела смерть собственными глазами. Однако со временем все изменилось. К сожалению, на ее глазах умер не один защитник Украины. Но медики боролись за жизнь каждого воина, пытаясь вырвать из объятий смерти.

"К сожалению, не всех удалось спасти. Мы боролись до конца за жизнь каждого солдата, пока не констатировали смерть", – отметила Василина.

Первая смерть была самой шоковой для нее. На выездной операции в Курахово медики 13 часов пытались спасти тяжелораненого бойца. К сожалению, воин умер. По словам медсестры, она даже не заметила, что после окончания операции вся была в крови.

Помню, меня полностью залила кровь. Врач меня вывел из операционной и сказал, что надо умыться, – и я только тогда заметила. Из-за того, что ежедневно привозили новых раненых и старая форма уже была непригодной, переодеться было не во что. Хорошо, что была вода. Я отмыла кровь, но смыть ее запах так и не могла,

– вспомнила медсестра.

Родители не знали о том, где их дочь

Родители еще с начала АТО волновались, что их дочери придет повестка как военнообязанной. Да они и не подозревали, что Василина добровольно пойдет на фронт.

Когда девушка проходила подготовку в "Десне" и была первые месяцы на фронте, родители думали, что она просто работает во Львове.



Родители сначала не знали, что их дочь на войне / Фото из архива Василины Плебанович

Мама просила, чтобы Василина приехала домой, а девушка постоянно говорила, что не может приехать, потому что работает. Из-за этого мама уже не прочь была и сама наведаться к дочери. Тогда и пришлось сказать правду.

У мамы была паника, но она быстро успокоилась и нормально это восприняла. Домой никто возвращаться не заставлял. Мама потом высылала в посылках польский паштет, который все на фронте любили. Если был паштет, люди знали: посылка из Львова приехала,

– рассказала она.

Отец поддержал Василину и ее стремление помогать воинам.

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На войне Василина нашла свою любовь

Однажды в госпиталь попал парень с осколочным ранением ноги. К счастью, осколок не повредил артерию, но был вплотную к ней.

Через несколько дней этот же парень попросил Василину, чтобы она отдала ему этот осколок. Но по закону она этого сделать не могла.

Он захотел осколок на память. А куда же, все идет под отчет. Я ему сказала, что сфотографирую тот осколок и пришлю ему фото. Тогда наше общение кончилось,

– рассказала она.

Через несколько недель Василина вспомнила о своем обещании молодому военному, нашла его в социальных сетях и таки прислала фото. Слово за слово, и они начали общаться.

Петр Плебанович в это время лечился во Львовском военном госпитале, а Василина собиралась в отпуск. Поэтому и парень предложил встретиться.

"Я приехала в отпуск во Львов, а он здесь был в военном госпитале. Предложил выпить кофе. Выпили. Вот скоро будет пятая годовщина брака", – отметила Василина.

Знакомство Петра и Василины быстро переросло в любовь, и во время следующего отпуска медсестры пара обручилась. Однако потом парню пришлось еще ждать свою возлюбленную, вернувшуюся на фронт.

Обычно женщины ждут мужчин с фронта, а у нас все было наоборот. Однако после свадьбы на войне время шло очень долго. Хотелось домой, к мужу,

– говорит девушка.

Но все же Петр дождался Василину. Да и службу она была вынуждена завершить раньше: у супругов родился ребенок.

Жизнь после войны – сложная

На войне, по словам Василины, жизнь совсем другая. Трудно привыкнуть к обстрелам в первые дни и еще труднее вернуться к мирной жизни.

У нас неинтересно никому, как будут жить ветераны после войны. Нет необходимой реабилитации. Сколько есть случаев, когда люди просто не выдерживают и накладывают на себя руки... И их не считают героями, не хоронят с почестями. Те люди прошли войну, видели смерть своих побратимов,

– отмечает она.

Василисе и Петру от событий на Востоке помогло отвлечься рождение ребенка. Однако понимание того, что непосредственно на войне нельзя больше помочь, начало угнетать женщину, а ехать на Донбасс с ребенком – не выход.

Думала вернуться назад. Но мне надо заниматься воспитанием ребенка, а везти его на фронт – не вариант. Дети не должны жить там, где война. Они не должны того видеть,

– считает Василина.

Нужно было искать другой выход. Поэтому Василина решила продолжить войну за Украину, но на другом фронте – на культурном. Ей захотелось восстановить утраченное ремесло украинцев. Среди всех найденных вариантов она выбрала выбойку – древнюю технику отделки одежды, которая появилась еще раньше, чем вышивка.

Дело пока не прибыльное. Но это не мешает Василине создавать уникальные дизайнерские вещи под заказ, в чем муж ее полностью поддерживает.



После войны Василина занялась выбойкой / Фото из архива Василины Плебанович

Победа в войне за Украиной

Говоря о победе на войне, Василина всегда говорит не "если", а "когда". Она ни на миг не сомневается, что Украина победит. Альтернативных вариантов нет.

Страшные последствия войны. Куча заминированных полей. Страшно представить, что будет, когда мы победим. По-другому никак, мира не будет. Только победа. У нас может быть лишь мир на основе победителей и никак иначе. Поражение не подходит, подружиться с врагом тоже никак нельзя. Как можно подружиться с теми, кто убил 15 тысяч украинских солдат?

– подчеркивает она.

Василина в своих соцсетях ежедневно пишет о погибших. О тех, кто отдал свою жизнь за Украину в тот или иной день на протяжении всех лет войны. И в году есть только 1 день, в который за все время российской агрессии не погиб ни один воин.

Какова цена вашего мирного неба

Василина Плебанович: Цена мирного неба огромна. Павшие, искалеченные, тысячи сломанных судеб, вдов, сирот. Сломанные жизни и сломанная психика. Много людей, которые уже после возвращения с войны не смогли адаптироваться к мирной жизни. Это тоже цена нашего мирного неба. И это еще не конец. И благодаря этому мы можем сейчас сидеть в мирном городе и наслаждаться кофе.

Мы потеряли целое поколение украинцев. Идейные люди, которые шли воевать, погибли. У них могли быть свои дети, внуки. Прервался род. Они отдали самую высокую цену – жизнь.

24 канал благодарит защитников и защитниц за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!