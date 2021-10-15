Главной темой заседания, как ранее анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов, был вопрос обороноспособности и безопасности Украины. Также остро поставили вопрос о распространении коронавируса.
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Какие вопросы обсудили на заседании СНБО
- План обороны Украины
Среди важнейшего, что приняли на заседании, как рассказал Алексей Данилов, – План обороны Украины. Он отметил, что это произошло впервые за время независимости. План обороны – это большой документ, над которым работали 2 года.
Он четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня перед нашим государством. Мы четко понимаем, какие органы с кем должны сотрудничать в той или иной ситуации,
– рассказал Данилов.
- Стратегия биобезопасности и биозащиты
На заседании Совета нацбезопасности утвердили документ, который нормирует вопросы в этой области. Это нужно для того, чтобы различные органы власти отрабатывали вызовы, которые возникают перед государством. И здесь речь идет не только о COVID-19, но и о других инфекционных болезнях.
- Стратегия информационной безопасности
Данилов отметил: такой документ, по его словам, необходим при гибридной войне, которую ведет Россия. Стратегия, которую представил глава Минкульта Александр Ткаченко, вызвала жаркие дискуссии.
Россия использует СМИ для влияния на Украину и на наших людей. Война ведется не только на фронте, но и в информационном пространстве,
– сказал Данилов.
- Санкции за выборы в Крыму и на Донбассе
Новые персональные ограничения СНБО наложила за выборы в Госдуму России, которые страна-агрессор незаконно провела на оккупированных территориях. Всего в "черный" список попали 237 человек. Правда, имен подсанкционных лиц Данилов не назвал.
Подробно Под новые санкции СНБО попали более 200 человек
Брифинг Алексея Данилова по итогам заседания СНБО: смотрите видео
- Санкции против магазинов Mere
Российская сеть супермаркетов Mere больше не имеет права работать в Украине и не сможет это делать в дальнейшем. Магазин сети пока работает только в Белой Церкви, однако вскоре тоже закроется.
- Дела о государственной измене
На СНБО заслушали доклады генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы МВД Дениса Монастырского и главы СБУ Ивана Баканова касаемо расследований дел, открытых по статье 111. Речь идет о государственной измене.
Сейчас, по словам Данилова, от начала 2014 года открыли 1600 таких дел, 400 человек объявили в розыск.
- Пользование природными недрами
СНБО продолжает следить за тем, чтобы национальными недрами пользовались только те компании, которые имеют на это разрешение. Так, благодаря контролированию этого вопроса удалось увеличить доходы в госбюджет.
За этот год ожидаем поступления от службы геологии и недропользования в госбюджет 50 миллиардов гривен. Это при том, что в 2020 году собрали 28,9 миллиарда гривен,
– отметил он.
Данилов рассказал, что все больше известных людей отказываются от лицензий на пользование природными недрами Украины. Так, семья бывшего министра экологии Николая Злочевского отказалась от 2 лицензий на углеводородные недра.
Также на заседании рассматривался вопрос о задержании "криминальных авторитетов". Со слов Данилова, в отношении 108 человек, попавших в эти списки, "сознательно или нет" были допущены ошибки. Из-за неточностей в санкционных списках, люди МВД понесут ответственность.
Что следует знать о деятельности СНБО
Добавим, что Совет национальной безопасности и обороны на своих заседаниях регулярно вводит санкции, в частности, против:
- народных депутатов,
- пророссийских изданий,
- антиукраинских блогеров,
- контрабандистов.
Недавно СНБО ввела первые санкции за причастность к российским "выборам" на оккупированных территориях.