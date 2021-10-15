Главной темой заседания, как ранее анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов, был вопрос обороноспособности и безопасности Украины. Также остро поставили вопрос о распространении коронавируса.

Важно Зеленский заменил Разумкова на Стефанчука в составе СНБО

Какие вопросы обсудили на заседании СНБО

План обороны Украины

Среди важнейшего, что приняли на заседании, как рассказал Алексей Данилов, – План обороны Украины. Он отметил, что это произошло впервые за время независимости. План обороны – это большой документ, над которым работали 2 года.

Он четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня перед нашим государством. Мы четко понимаем, какие органы с кем должны сотрудничать в той или иной ситуации,

– рассказал Данилов.

Стратегия биобезопасности и биозащиты

На заседании Совета нацбезопасности утвердили документ, который нормирует вопросы в этой области. Это нужно для того, чтобы различные органы власти отрабатывали вызовы, которые возникают перед государством. И здесь речь идет не только о COVID-19, но и о других инфекционных болезнях.

Стратегия информационной безопасности

Данилов отметил: такой документ, по его словам, необходим при гибридной войне, которую ведет Россия. Стратегия, которую представил глава Минкульта Александр Ткаченко, вызвала жаркие дискуссии.

Россия использует СМИ для влияния на Украину и на наших людей. Война ведется не только на фронте, но и в информационном пространстве,

– сказал Данилов.

Санкции за выборы в Крыму и на Донбассе

Новые персональные ограничения СНБО наложила за выборы в Госдуму России, которые страна-агрессор незаконно провела на оккупированных территориях. Всего в "черный" список попали 237 человек. Правда, имен подсанкционных лиц Данилов не назвал.

Подробно Под новые санкции СНБО попали более 200 человек

Обратите внимание! Санкции за выборы на оккупированных территориях СНБО уже вводил 17 сентября. Тогда в список попали 80 человек. Это кандидаты в депутаты Думы и члены избирательных комиссий.

Брифинг Алексея Данилова по итогам заседания СНБО: смотрите видео

Санкции против магазинов Mere

Российская сеть супермаркетов Mere больше не имеет права работать в Украине и не сможет это делать в дальнейшем. Магазин сети пока работает только в Белой Церкви, однако вскоре тоже закроется. Дела о государственной измене На СНБО заслушали доклады генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы МВД Дениса Монастырского и главы СБУ Ивана Баканова касаемо расследований дел, открытых по статье 111. Речь идет о государственной измене. Сейчас, по словам Данилова, от начала 2014 года открыли 1600 таких дел, 400 человек объявили в розыск. Пользование природными недрами СНБО продолжает следить за тем, чтобы национальными недрами пользовались только те компании, которые имеют на это разрешение. Так, благодаря контролированию этого вопроса удалось увеличить доходы в госбюджет. За этот год ожидаем поступления от службы геологии и недропользования в госбюджет 50 миллиардов гривен. Это при том, что в 2020 году собрали 28,9 миллиарда гривен,

– отметил он. Данилов рассказал, что все больше известных людей отказываются от лицензий на пользование природными недрами Украины. Так, семья бывшего министра экологии Николая Злочевского отказалась от 2 лицензий на углеводородные недра. Также на заседании рассматривался вопрос о задержании "криминальных авторитетов". Со слов Данилова, в отношении 108 человек, попавших в эти списки, "сознательно или нет" были допущены ошибки. Из-за неточностей в санкционных списках, люди МВД понесут ответственность. Что следует знать о деятельности СНБО

Добавим, что Совет национальной безопасности и обороны на своих заседаниях регулярно вводит санкции, в частности, против:

народных депутатов,

пророссийских изданий,

антиукраинских блогеров,

контрабандистов.

Недавно СНБО ввела первые санкции за причастность к российским "выборам" на оккупированных территориях.

Интересно! Ранее Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны – это орган, который "ставит на место предателей государства". И до его президентства все считали СНБО "кладбищем". Президент убежден, что только при его каденции орган наконец заработал и выглядит достаточно мощным.