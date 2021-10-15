Головною темою засідання, як раніше анонсував секретар РНБО Олексій Данілов, було питання обороноздатності і безпеки України. Також гостро поставили питання щодо розповсюдження коронавірусу.

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Які питання обговорили на засіданні РНБО

План оборони України

Серед найважливішого, що ухвалили на засіданні, як розповів Олексій Данілов, – План оборони України. Він відзначив, що це відбулося вперше за час Незалежності. План оборони – це великий документ, над яким працювали майже 2 роки.

Він чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою. Ми чітко розуміємо, які органи з ким мають співпрацювати у тій чи іншій ситуації,

– розповів Данілов.

Стратегія біобезпеки і біологічного захисту

На засіданні Ради нацбезпеки затвердили документ, який унормовує питання у цій царині. Це потрібно для того, щоб різні владні органи відпрацьовували виклики, які постають перед державою. І тут йдеться не лише про COVID-19, а й про інші інфекційні хвороби.

Стратегія інформаційної безпеки

Данілов наголосив: такий документ, за його словами, необхідний під час гібридної війни, яку веде Росія. Стратегія, яку представив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, викликала палкі дискусії.

Росія використовує ЗМІ для впливу на Україну та на наших людей. Війна ведеться не лише на фронті, а і в інформаційному просторі,

– сказав Данілов.

Санкції через вибори у Криму та на Донбасі

Нові персональні обмеження РНБО наклала через вибори у Держдуму Росії, які країна-агресорка незаконно провела на окупоаних територіях. Загалом у "чорний" список потрапили 237 осіб. Щоправда, імен підсанкційних осіб Данілов не назвав.

Детально Під нові санкції РНБО потрапили понад 200 людей

Зверніть увагу! Санкції через вибори на окупованих територіях РНБО вже вводила 17 вересня. Тоді у список потрапили 80 осіб. Це кандидати у депутати Думи і члени виборчих комісій.

Брифінг Олексія Данілова за підсумками засідання РНБО: дивіться відео

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Що варто знати про діяльність РНБО

Додамо, що Рада національної безпеки й оборони на своїх засіданнях регулярно запроваджує санкції, зокрема, проти:

народних депутатів,

проросійських видань,

антиукраїнських блогерів,

контрабандистів.

Нещодавно РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських "виборів" на окупованих територіях.

Цікаво! Раніше Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони – це орган, який "ставить на місце зрадників держави". І до його президентства всі вважали РНБО "кладовищем". Президент переконаний, що лише за його каденції орган нарешті запрацював і виглядає достатньо потужним.