Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 14 жовтня. Це якраз напередодні нового засідання РНБО.

До речі РНБО збереться на нове засідання 15 жовтня

Стефанчук у складі РНБО

Замість Дмитра Разумкова президент увів до складу Ради нацбезпеки нового голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. В указі у дужках зазначено, що зроблено це за згодою. Указ Зеленського набирає чинності із дня підписання, тому на засіданні 15 жовтня уже не буде Дмитра Разумкова.

Нагадаємо. Дмитро Разумков був єдиним членом РНБО, хто 2 лютого не підтримав блокування медведчуківських телеканалів. Це викликало дискусії і нерозуміння його позиції у політичному просторі.

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