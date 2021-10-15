Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 14 жовтня. Це якраз напередодні нового засідання РНБО.
До речі РНБО збереться на нове засідання 15 жовтня
Стефанчук у складі РНБО
Замість Дмитра Разумкова президент увів до складу Ради нацбезпеки нового голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. В указі у дужках зазначено, що зроблено це за згодою. Указ Зеленського набирає чинності із дня підписання, тому на засіданні 15 жовтня уже не буде Дмитра Разумкова.
Відсторонення Разумкова: головне
- На позачерговому засіданні 7 жовтня парламентарі проголосували за відставку Разумкова з посади голови Ради. У "Слузі народу", заявили, що він відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.
- Конфронтація зі "слугами" почалася із непідтримки санкцій проти Козака і антиолігархічного законопроєкту.
- Сам вже Разумков заявив, що його принципи не змінилися і закликав усіх залишатися людьми.
- Згодом на токшоу Разумков наголосив, що його відставка відбулася з порушенням регламенту.
- Новим головою Верховної Ради замість Разумкова став Руслан Стефанчук.