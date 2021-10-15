Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 14 жовтня. Це якраз напередодні нового засідання РНБО.

До речі РНБО збереться на нове засідання 15 жовтня

Стефанчук у складі РНБО

Замість Дмитра Разумкова президент увів до складу Ради нацбезпеки нового голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. В указі у дужках зазначено, що зроблено це за згодою. Указ Зеленського набирає чинності із дня підписання, тому на засіданні 15 жовтня уже не буде Дмитра Разумкова.

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