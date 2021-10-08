За призначення Стефанчука новим спікером Верховної Ради свої голоси віддав 261 народний депутат.

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Стефанчук – новий глава Ради

Нардепи на засіданні 8 жовтня обрали новим очільником парламенту Руслана Стефанчука, який досі обіймав посаду першого віцеспікера Ради. Призначення глави парламенту почали розглядати напередодні, однак засідання перенесли.

Перш ніж обрати нового спікера, нардепи провели рейтингове голосування почергово за усіх кандидатів. На рейтинговому голосуванні Стефанчук набрав 257 голосів, що було найбільшою кількістю. Згодом його кандидатуру поставили на остаточне голосування.

Голосування за нового спікера: дивіться відео

До слова, окрім Стефанчука, депутати висували кандидатами на цю посаду Олексія Гончаренка та Яну Зінкевич. Ярослав Железняк і Гео Лерос знялися із голосування.

Ставши спікером, руслан Стефанчук пересів на своє крісло у центрі президії і одразу ж, без урочистої промови, почав ведення засідання. Він поставив пропозиції про змінення регламенту і роботу без перерви.

Як за Стефанчука проголосували нардепи

Загалом за призначення Стефанчука проголосував 261 нардеп, проти – 3, утрималися – 63, не голосували – 29.

Як свідчать дані поіменного голосування, практично уся "Слуга народу" підтримала свого ж кандидата – за 222 голоси. Проти висловився лише Артем Дмитрук.

Не голосували:

Данило Гетманцев,

Оксана Дмітрієва,

Володимир Козак,

Василь Мокан,

Михайло Крячко,

Роман Соха.



Голосування за призначення Стефанчука спікером / Скриншот з відео

Не підтримали Стефанчука ОПЗЖ, "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". Депутатські групи "Довіра" і "За майбутнє" у переважній більшості були "за".

Відзначимо, що депутатську карточку померлого Антона Полякова уже вилучили. Його немає у списку поіменного голосування на сайті Ради.

Промова Стефанчука перед призначенням

У своїй промові перед голосуванням ще 7 жовтя Стефанчук подякував фракції "Слуга народу", яка висунула його на посаду спікера Ради.

Він нагадав, що, виступаючи перед затвердженням на пост віцеспікера, говорив про довіру та відповідальність. "Вважаю, що ці речі не втратили актуальності й тепер", – додав Стефанчук.

Новий голова Ради наголосив, що парламент завжди був місцем, де віталася політика і законотворчість. Однак відзначив, що останнім часом у стінах Ради надто багато політики. Натомість потрібно більше працювати над творенням законів.

На посаді голови Верховної Ради я бачу можливість підвищення якості українського законодавства,

– підсумував Стефанчук.

Він також згадав важливі документи, до прийняття яких був причетних.

Нагадаємо, раніше очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Стефанчук є одним з претендентів на посаду голови парламенту. Проте нардеп зауважив, що він був не єдиним кандидатом.

Що відомо про Руслана Стефанчука

Він народився в Тернополі у сім'ї медиків. Має дві вищі освіти: за спеціальністю "правознавство" та "менеджмент виробничої сфери".

Стефанчук – доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки та техніки України, ексзаступник головного редактора юридичного журналу "Право України".

Працював помічником народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Анатолія Матвієнка, а також колишнього віцепрем'єра Степана Кубіва.

У 2011 – 2013 роках завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Ради.

У травні 2019 року Володимир Зеленський призначив його своїм радником та представником у парламенті. А наприкінці серпня того ж року він став першим віцеспікером Ради.

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