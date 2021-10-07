Рада 5 жовтня проголосувала за включення до порядку денного питання про відставку Разумкова з поста спікера. Це підтримали 246 нардепів, з них "слуг" – 211.

До речі Дмитра Разумкова відсторонили від посади спікера Верховної Ради

Разумков пішов у відставку

За відставку спікера проголосували 284 нардепи, проти – 74. Ще 6 народних обранців утрималися, а 24 – не голосували.

Голосування за фракціями:

"Слуга народу" – 215 – за, 7 – проти, 4 – утрималися, 7 – не голосували;

ОПЗЖ – 0 – за, 23 – проти, 0 – утрималися, 12 – не голосували;

"Європейська Солідарність" – 0 – за, 27 – проти, 0 – утрималися, 0 – не голосували;

"Батьківщина" – 20 – за, 1 – проти, 0 – утрималися, 0 – не голосували;

"Голос" – 6 – за, 8 – проти, 0 – утрималися, 3 – не голосували;

"Довіра" – 18 – за, 0 – проти, 1 – утрималися, 1 – не голосували;

Позафракційні – 6 – за, 8 – проти, 1 – утрималися, 1 – не голосували.



Голосування за відставку Разумкова / Скриншот з трансляції Ради

Одразу після голосування Дмитро Разумков під оплески нардепів покинув залу парламенту.

Виступ ексголови Ради у стінах парламенту

Дмитро Разумков почав свій виступ з розповіді про "Україну своєї мрії", яка була частиною передвиборчої програми "Слуги народу" 2019 року. Ексголова Ради наголосив, що він, як і інші "слуги" йшли у парламент, аби зробити країну кращою. Однак зараз Разумков бачить в залі Ради "інші очі".

Якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії став принципом влади більшості, принцип верховенства права змінили на політичну доцільність, принцип права на вибір змінили на "хто не з нами – той проти нас", а принцип, що офшори для влади – ганьба – став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є,

– висловився він.

Наостанок він закликав залишатися людьми та подякував колегам за роботу.

Разумков виступив з трибуни Верховної Ради: дивіться відео

Що цьому передувало