Разумков запевнив, що з процесом не зволікатиме. За словами спікера, він готовий надати підписні листи вже упродовж дня.
Зауважте Закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеційської комісії, – Разумков
Відставка Разумкова: що наразі відомо
- Чутки про відставку Разумкова з посади спікера почали активно поширювати у вересні 2021 року. Активне обговорення стартувало після того, як Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів.
- Згодом Арахамія та Разумков посварилися у прямому ефірі. Зокрема, Арахамія нагадав, що "спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають".
- Олександр Корнієнко схарактеризував дії Разумкова як "некомандні".
- Разумков наголосив, що готовий піти з посади. Водночас сам йти у відставку не збирається.