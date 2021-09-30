Спікер Разумков зауважив, що це буде прецедентом. Усе тому, що раніше всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання.
Зауважте Поки що з підписними листами ніхто не заходив, – Разумков про ймовірну відставку
І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні,
– наголосив Разумков.
За словами спікера, наразі президент підтримує ініціативу, щоб у подальшому документ опрацювала Венеційська комісія.
Перша перевірка від Венеційської комісії
- Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеційської комісії у вересні 2021 року.
- Документ мають перевірити, зокрема, на порушення Конституції України.
- Рішення спікер ухвалив з огляду на пропозиції уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
- Разумков наголосив, що направив лист до голови комісії Джанні Букіккіо з проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку щодо законопроєкту.
- Денісова зауважила, що невдоволення викликають 3 аспекти законопроєкту: звітність зустрічей з олігархом, майновий стан та причетність до ЗМІ.