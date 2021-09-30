Спікер Разумков зауважив, що це буде прецедентом. Усе тому, що раніше всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання.

Зауважте Поки що з підписними листами ніхто не заходив, – Разумков про ймовірну відставку

І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні,

– наголосив Разумков.

За словами спікера, наразі президент підтримує ініціативу, щоб у подальшому документ опрацювала Венеційська комісія.

Перша перевірка від Венеційської комісії