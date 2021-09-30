Політик розповів, що це обговорюють вже понад рік. Про це нардеп розповів у інтерв'ю.
До теми 100% залишаюся у політиці, – Разумков про плани після можливої відставки
Разумков вкотре прокоментував чутки про можливу відставку
Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років так зо півтора,
– запевнив політик.
Додав, що це відбувається "у формі якихось кулуарних розмов". Проте вважає: "Це буде безповоротний крок, навіть якщо сигнальне голосування проводити у чатах". На думку Разумкова, треба розуміти наслідки такого процесу.
Я не бачу в цьому проблеми, – Разумков про направлення закону про деолігархізацію на Венеційську комісію
Політик пригадав, що хтось це пов'язує з тим, що він направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію.
Але якщо ми зараз подивимося, то президент це повністю підтримує, він нещодавно провів розмову з паном Букіккіо,
– розповів голова Ради.
Пояснив також подальші дії щодо проєкту закону:
- як тільки його підпишуть, то знову скерують до Венеційської комісії вже в другому читанні;
- він додав: "Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги".
Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини,
– запевнив політик.
Він вважає, що добрим є те, що Володимир Зеленський підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією.
Що відомо про ймовірну відставку Дмитра Разумкова
- У пресі почали поширювати чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади глави Ради. Особливо активно після того, як Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів.
- Через це виник конфлікт зі "Слугами народу". Опісля Дмитро Разумков та Давид Арахамія посварилися у прямому ефірі.
- 20 вересня Разумков звернувся до правоохоронців, щоб вони перевірили можливий підкуп народних депутатів.
- Варто відзначити, нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець заявила, що "нічого критичного у стосунках з паном Разумковим немає точно".