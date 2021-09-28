Адже основні заходи розпочнуться в п'ятницю, 1 жовтня. Про це в ефірі 24 каналу сказала народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

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За її словами, не варто говорити попередньо про те, що голову Верховної Ради не запросили. Бо ситуація ще може змінитись.

Станом на сьогодні, нічого критичного у стосунках з паном Разумковим немає точно,

– наголосила Мошенець.

Вона пояснила, що з Разумковим відбувається абсолютно нормальна дискусія в робочому режимі. Зокрема він проводить активно зустрічі.

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"Мені б хотілось, щоб (зібралась – 24 канал) вся наша команда в тому складі, в якому вона була 2 роки тому. Наші внутрішні чвари повинні бути всередині, за дверима", – сказала нардепка.

До речі! Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Разумкова не запросили, бо він, мовляв, не є членом фракції.

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