Адже основні заходи розпочнуться в п'ятницю, 1 жовтня. Про це в ефірі 24 каналу сказала народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.
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За її словами, не варто говорити попередньо про те, що голову Верховної Ради не запросили. Бо ситуація ще може змінитись.
Станом на сьогодні, нічого критичного у стосунках з паном Разумковим немає точно,
– наголосила Мошенець.
Вона пояснила, що з Разумковим відбувається абсолютно нормальна дискусія в робочому режимі. Зокрема він проводить активно зустрічі.
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"Мені б хотілось, щоб (зібралась – 24 канал) вся наша команда в тому складі, в якому вона була 2 роки тому. Наші внутрішні чвари повинні бути всередині, за дверима", – сказала нардепка.
У "Слузі народу" прокоментували стосунки із Разумковим: дивіться відео
Відставка Разумкова і стосунки спікера зі "слугами"
- У ЗМІ все активніше поширюються чутки про можливу відставку спікера Ради.
- У "Слузі народу" вважають поширення таких думок маніпуляцією.
- В лютому з'явилась інформація, що Разумкова можуть замінити на Руслана Стефанчука.
- Арахамія вважає, що "точкою неповернення" у стосунках зі спікером міг би стати його спротив закону про статус олігархів.
- Водночас глава партії "Слуга народу" заявив, що дії Разумкова є некомандними. Тому у майбутньому може втрутитись президент.