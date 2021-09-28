Натомість це буде досить серйозна та конструктивна зустріч. Про це розповіла в ефірі 24 каналу народна депутатка Олена Мошенець.
Зверніть увагу Планують "гала-вечерю": "слугам народу" в Трускавці вручатимуть партійний "Оскар"
За її словами, весь ентузіазм, "рожеві окуляри", які були 2 роки тому, зараз дуже затьмарились. Водночас в когось їх вже взагалі немає.
Я думаю, що з президентом буде дуже серйозна розмова,
– зазначила Мошенець.
Вона пояснила, що не всі міністерства є ефективними. Окрім цього, в деяких комітетах є проблеми.
Мошенець: президент має дати копняка
"Слуга народу", як зауважила нардепка, працює задля українського народу, держави, а не для того, щоб довести свою особливість.
"Президент повинен дати турбокопняка для того, щоб рухались набагато швидше і щоб власні амбіції не заважали загальній справі", – наголосила Мошенець.
"Слуга" розповіла, що чекати від візиту Зеленського: дивіться відео
"Слуги народу" – у Трускавці: головне
- Вже завтра, 29 вересня, "слуги народу" з'їдуться у Трускавець на розширене засідання фракції. Туди навідається також президент і міністри.
- Зокрема відомо, що туди покликали генпрокурорку Ірину Венедіктову і голову Служби безпеки України Івана Баканова.
- За словами голови фракції Давида Арахамії, партія наразі прийшла до екватора своєї каденції і має намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок.
- Також "слуги народу" повинні визначитися із ротаціями в уряді.
- Арахамія також розповів про "гала-вечерю", де вручатимуть "партійного Оскара". Мовляв, так жартома відзначать за будь-які вчинки, які робив член монобільшості.