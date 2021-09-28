Глава провладної фракції зазначив, що захід розпочнеться 1 жовтня. Про це депутат повідомив в ефірі одного з телеканалів.
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Давид Арахамія розповів, що того ж дня "слуги народу" приступлять до роботи. Триватиме вона до пізнього вечора і продовжиться вранці 2 жовтня.
За його словами, тоді ж до нардепів приєднається президент Володимир Зеленський. Закінчиться з'їзд у першій половині неділі, 3 жовтня.
Новий турборежим від "слуг"
Він нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції та мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок.
Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму,
– сказав депутат.
Вручення партійного "Оскара"
Окрім цього, Давид Арахамія розповів про розважальну програму в Трускавці. Глава провладної фракції анонсував вручення "партійного Оскара".
Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" – за всякого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечер",
– наголосив він.
Народний депутат насамкінець додав, що наприкінці заходу "Слуги народу" планує виступити в ролі ді-джея під псевдонімом David Braun.
До слова На збори "слуг" у Трускавці покличуть Венедіктову і Баканова
Зібрання "Слуг народу": що відомо
- У ЗМІ 21 вересня з'явилась інформація, що Володимир Зеленський планує знову зібрати фракцію "Слуга народу" на навчання у Трускавці.
- Повідомлялось, що на зустрічі планують не лише поговорити про політичне майбутнє, але й розв'язати кадрові рішення.
- У 2019 році "Слуги народу" влаштовували навчання у Трускавці. Тоді витратили орієнтовно 10 мільйонів гривень, а навчались 250 "слуг".