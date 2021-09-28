Глава провластной фракции отметил, что мероприятие начнется 1 октября. Об этом депутат сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Давид Арахамия рассказал, что в тот же день "слуги народа" приступят к работе. Продлится съезд до позднего вечера и продолжится утром 2 октября.

По его словам, тогда же к нардепам присоединится президент Владимир Зеленский. Закончится съезд в первой половине воскресенья, 3 октября.

Новый турборежим от "слуг"

Он напомнил, что "слуги" подошли к экватору своей каденции и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний.

Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима,

– сказал депутат.

Вручение партийного "Оскара"

Кроме этого, Давид Арахамия рассказал о развлекательной программе в Трускавце. Глава провластных фракций анонсировал вручения "партийного Оскара".

Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" – за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такую ​​"гала-вечер",

– подчеркнул он.

Народный депутат конце добавил, что в конце мероприятия "Слуги народа" планирует выступить в качестве ди-джея под псевдонимом David Braun.

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