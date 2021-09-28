Глава провластной фракции отметил, что мероприятие начнется 1 октября. Об этом депутат сообщил в эфире одного из телеканалов.
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Давид Арахамия рассказал, что в тот же день "слуги народа" приступят к работе. Продлится съезд до позднего вечера и продолжится утром 2 октября.
По его словам, тогда же к нардепам присоединится президент Владимир Зеленский. Закончится съезд в первой половине воскресенья, 3 октября.
Новый турборежим от "слуг"
Он напомнил, что "слуги" подошли к экватору своей каденции и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний.
Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима,
– сказал депутат.
Вручение партийного "Оскара"
Кроме этого, Давид Арахамия рассказал о развлекательной программе в Трускавце. Глава провластных фракций анонсировал вручения "партийного Оскара".
Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" – за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такую "гала-вечер",
– подчеркнул он.
Народный депутат конце добавил, что в конце мероприятия "Слуги народа" планирует выступить в качестве ди-джея под псевдонимом David Braun.
К слову На собрание "слуг" в Трускавце позовут Венедиктову и Баканова
Собрание "Слуг народа": что известно
- В СМИ 21 сентября появилась информация, что Владимир Зеленский планирует снова собрать фракцию "Слуга народа" на тренинг в Трускавце.
- Сообщалось, что на встрече планируют не только поговорить о политическом будущем, но и решить кадровые вопросы.
- В 2019 году "Слуги народа" устраивали тренинг в Трускавце. Тогда потратили ориентировочно 10 миллионов гривен, а учились 250 "слуг".