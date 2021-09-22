Кроме того, на собрание приедут представители Офиса Президента. Об этом заявил руководитель партии Александр Корниенко на брифинге 22 сентября.
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Корниенко о съезде "Слуги народа"
Организационные моменты
Съезд состоится в Трускавце 1 – 3 октября. Эту локацию выбрали из-за того, что там можно компактно расселить такое большое количество людей. Кстати, по словам Корниенко, политики будут сами оплачивать проживание в отелях.
Кроме того, все должны сдать ПЦР-тест, или же показать сертификат вакцинации.
Основные события запланированы на вторую половину пятницы и в субботу, а в воскресенье "слуги" подведут итоги. Пока неизвестно, будет ли на собрании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Присутствие политика будет зависеть от состояния его здоровья.
О чем будут говорить
На совещании фракция планирует подвести итоги своей работы и определить дальнейшие действия: по каким реформам ускоряться, а по каким – продолжить обсуждение с обществом.
Комментируя формат мероприятия, Корниенко сказал, что это будет "рабочий процесс" – заседание фракции. Не исключают и секторальную работу – отдельно по направлениям безопасности, экономики, международной политики. В то же время часть времени посвятят большому заседанию с участием Кабмина, фракции, и, как надеется Корниенко, президента.