Это будет не партийный съезд. Об этом рассказала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук 21 сентября.

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"Слуги народа" подтвердили совещание с участием Зеленского
Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского,
– заверила Палийчук.

Пресс-секретарь добавила детали:

  • предполагают, что это произойдет в конце следующей недели;
  • место встречи еще определяют – возможно, в одной из областей на Западе Украины;
  • "это будет не партийный съезд, не учеба, а рабочее совещание".

Палийчук заверила, что мероприятие проведут с соблюдением всех карантинных требований, а к участию в нем допускают только вакцинированных людей или с отрицательным ПЦР-тестом.

"Слуги народа" анонсировали темы рабочего совещания:

  • обсудят стратегию работы власти на следующий год;
  • а также – достижения за прошедшие два года;
  • и план законопроектных работ.

Что известно о собрании "Слуг народа"

  • 21 сентября в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский планирует снова собрать фракцию "Слуга народа" на обучение в Трускавце.
  • Сообщали, что оно продлится в течение 2 – 5 октября. Отмечали, что на встрече фракции планировали не только поговорить о будущем, но и решить кадровые решения.
  • В 2019 году "Слуги народа" устраивали учения в Трускавце. Тогда на него потратили ориентировочно 10 миллионов гривен. Учились тогда 250 "слуг".