Это будет не партийный съезд. Об этом рассказала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук 21 сентября.

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"Слуги народа" подтвердили совещание с участием Зеленского

Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского,

– заверила Палийчук.

Пресс-секретарь добавила детали:

предполагают, что это произойдет в конце следующей недели;

место встречи еще определяют – возможно, в одной из областей на Западе Украины;

"это будет не партийный съезд, не учеба, а рабочее совещание".

Палийчук заверила, что мероприятие проведут с соблюдением всех карантинных требований, а к участию в нем допускают только вакцинированных людей или с отрицательным ПЦР-тестом.

"Слуги народа" анонсировали темы рабочего совещания:

обсудят стратегию работы власти на следующий год;

а также – достижения за прошедшие два года;

и план законопроектных работ.

Что известно о собрании "Слуг народа"