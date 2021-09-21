Это будет не партийный съезд. Об этом рассказала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук 21 сентября.
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"Слуги народа" подтвердили совещание с участием Зеленского
Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского,
– заверила Палийчук.
Пресс-секретарь добавила детали:
- предполагают, что это произойдет в конце следующей недели;
- место встречи еще определяют – возможно, в одной из областей на Западе Украины;
- "это будет не партийный съезд, не учеба, а рабочее совещание".
Палийчук заверила, что мероприятие проведут с соблюдением всех карантинных требований, а к участию в нем допускают только вакцинированных людей или с отрицательным ПЦР-тестом.
"Слуги народа" анонсировали темы рабочего совещания:
- обсудят стратегию работы власти на следующий год;
- а также – достижения за прошедшие два года;
- и план законопроектных работ.
Что известно о собрании "Слуг народа"
- 21 сентября в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский планирует снова собрать фракцию "Слуга народа" на обучение в Трускавце.
- Сообщали, что оно продлится в течение 2 – 5 октября. Отмечали, что на встрече фракции планировали не только поговорить о будущем, но и решить кадровые решения.
- В 2019 году "Слуги народа" устраивали учения в Трускавце. Тогда на него потратили ориентировочно 10 миллионов гривен. Учились тогда 250 "слуг".