Це буде не партійний з'їзд. Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук 21 вересня.
До теми Зеленський збирає "слуг народу" на нове навчання в Трускавці – ЗМІ
"Слуги народу" підтвердили нараду за участі Зеленського
Фракція "Слуга народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського,
– запевнила Палійчук.
Речниця додала деталі:
- припускають, що це відбудеться наприкінці наступного тижня;
- місце зустрічі ще визначають – можливо, у одній з областей на Заході України;
- "це буде не партійний з'їзд, не навчання, а робоча нарада".
Палійчук запевнила, що захід проведуть із дотриманням усіх карантинних вимог, а до участі в ньому допускають лише вакцинованих людей або з негативним ПЛР-тестом.
"Слуги народу" анонсували теми робочої наради:
- обговорять стратегію роботи влади на наступний рік;
- а також – досягнення за минулі два роки;
- та план законопроєктних робіт.
Що відомо про зібрання "Слуг народу"
- 21 вересня у ЗМІ з'явилась інформація, що Володимир Зеленський планує знову зібрати фракцію "Слуга народу" на навчання у Трускавці.
- Повідомляли, що воно триватиме протягом 2 – 5 жовтня. Зауважували, що на зустрічі фракції планували не лише поговорити про майбутнє, але й розв'язати кадрові рішення.
- У 2019 році "Слуги народу" влаштовували навчання у Трускавці. Тоді на нього витратили орієнтовно 10 мільйонів гривень. Навчались тоді 250 "слуг".