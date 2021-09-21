Це буде не партійний з'їзд. Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук 21 вересня.

До теми Зеленський збирає "слуг народу" на нове навчання в Трускавці – ЗМІ

"Слуги народу" підтвердили нараду за участі Зеленського

Фракція "Слуга народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського,
– запевнила Палійчук.

Речниця додала деталі:

  • припускають, що це відбудеться наприкінці наступного тижня;
  • місце зустрічі ще визначають – можливо, у одній з областей на Заході України;
  • "це буде не партійний з'їзд, не навчання, а робоча нарада".

Палійчук запевнила, що захід проведуть із дотриманням усіх карантинних вимог, а до участі в ньому допускають лише вакцинованих людей або з негативним ПЛР-тестом.

"Слуги народу" анонсували теми робочої наради:

  • обговорять стратегію роботи влади на наступний рік;
  • а також – досягнення за минулі два роки;
  • та план законопроєктних робіт.

Що відомо про зібрання "Слуг народу"

  • 21 вересня у ЗМІ з'явилась інформація, що Володимир Зеленський планує знову зібрати фракцію "Слуга народу" на навчання у Трускавці.
  • Повідомляли, що воно триватиме протягом 2 – 5 жовтня. Зауважували, що на зустрічі фракції планували не лише поговорити про майбутнє, але й розв'язати кадрові рішення.
  • У 2019 році "Слуги народу" влаштовували навчання у Трускавці. Тоді на нього витратили орієнтовно 10 мільйонів гривень. Навчались тоді 250 "слуг".