Це буде не партійний з'їзд. Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук 21 вересня.

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"Слуги народу" підтвердили нараду за участі Зеленського

Фракція "Слуга народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського,

– запевнила Палійчук.

Речниця додала деталі:

припускають, що це відбудеться наприкінці наступного тижня;

місце зустрічі ще визначають – можливо, у одній з областей на Заході України;

"це буде не партійний з'їзд, не навчання, а робоча нарада".

Палійчук запевнила, що захід проведуть із дотриманням усіх карантинних вимог, а до участі в ньому допускають лише вакцинованих людей або з негативним ПЛР-тестом.

"Слуги народу" анонсували теми робочої наради:

обговорять стратегію роботи влади на наступний рік;

а також – досягнення за минулі два роки;

та план законопроєктних робіт.

Що відомо про зібрання "Слуг народу"