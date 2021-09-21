Про це заявили у телеграм каналі "Української правди" з посиланням на власні джерела.

Цікаво "Слуг народу" більше не будуть навчати у дорогих готелях, бо це дорого, – Корнієнко

За різними даними, навчання "слуг" триватиме з 2 по 5 жовтня. На зустрічі фракції планують не лише поговорити про майбутнє, але й розв'язати кадрові рішення.

"Школа депутатів" у Трускавці: як це було

Навчання у школі "Зе!Депутата" проходило приблизно 250 "слуг". Тривало воно від 28 до 4 серпня 2019 року у Трускавці.

Тоді ще новообраних нардепів активно вчили викладачі Київської школи економіки та українські економісти.

Серед головних тем, які розбирали нардепи: державне управління, зокрема безпека, оборона, макроекономіка, інфраструктура, оподаткування.

Політики жили в одному із найдорожчих відпочинкових комплексів Rixos та отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

Додамо, що вартість такого навчання обранців становила приблизно 10 мільйонів гривень. Інформація про витрати політичної партії на навчання своїх депутатів міститься у фінансовому звіті партії за третій квартал 2019 року.

Повний текст публікації УП. Off the record​:

Як розповідають джерела УП, нас чекає #Трускавець2.0. Зеленський збирає свою фракцію на нове навчання у Трускавці, як було влітку 2019 року.

Зустріч триватиме до 2 жовтня. На ній, як очікують у "Слузі", буде велика розмова про майбутнє, зокрема й про кадрові рішення.