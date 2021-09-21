Об этом заявили в телеграмм-канале "Украинской Правды" со ссылкой на собственные источники.

Интересно "Слуг народа" больше не будут учить в дорогих отелях, потому что это дорого, – Корниенко

По разным данным, обучение "слуг" продлится со 2 по 5 октября. На встрече фракции планируют не только поговорить о будущем, но и решить кадровые решения.

"Школа депутатов" в Трускавце: как это было

Обучение в школе "Зе!Депутата" проходило примерно 250 "слуг". Длилось оно от 28 до 4 августа 2019 года в Трускавце.

Тогда еще новоизбранных нардепов активно учили преподаватели Киевской школы экономики и украинские экономисты.

Среди главных тем, которые разбирали нардепы: государственное управление, в частности безопасность, оборона, макроэкономика, инфраструктура, налогообложение.

Политики жили в одном из самых дорогих комплексов отдыха в Rixos и получали "базовый уровень знаний, необходимый для успешной реализации полномочий".

Добавим, что стоимость такого обучения избранников составляла примерно 10 миллионов гривен. Информация о расходах политической партии на обучение своих депутатов содержится в финансовом отчете партии за третий квартал 2019 года.

Полный текст публикации УП. Off the record​:

Как рассказывают источники УП, нас ждет #Трускавець2.0. Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как было летом 2019 года.

Встреча продлится до 2 октября. На ней, как ожидают в "Слуге", будет большой разговор о будущем, в том числе и о кадровых решениях.