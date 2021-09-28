В свою очередь это будет достаточно серьезная и конструктивная встреча. Об этом рассказала в эфире 24 канала народный депутат Елена Мошенец.
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По ее словам, весь энтузиазм, "розовые очки", которые были 2 года назад, сейчас очень омрачаются. В то же время у кого-то их уже вообще нет.
Я думаю, что с президентом будет очень серьезный разговор,
– отметила Мошенец.
Она объяснила, что не все министерства эффективны. Кроме этого, в некоторых комитетах есть проблемы.
Мошенец: президент должен дать пинка
"Слуга народа", как заметила нардеп, работает для украинского народа, государства, а не для того, чтобы доказать свою особенность.
"Президент должен дать турбопинок для того, чтобы двигались гораздо быстрее и чтобы собственные амбиции не мешали общему делу", – отметила Мошенец.
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"Слуги народа" – в Трускавце: главное
- Уже завтра, 29 сентября, "слуги народа" съедутся в Трускавец на расширенное заседание фракции. Туда приедет также президент и министры.
- В частности известно, что туда позвали генпрокурора Ирину Венедиктову и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
- По словам председателя фракции Давида Арахамия, партия пока пришла к экватору своей каденции и намерена поговорить о выполнении предвыборных обещаний.
- Также "слуги народа" должны определиться с ротациями в правительстве.
- Арахамия также рассказал о "гала-ужине", где будут вручать "партийный Оскар". Якобы так в шутку поблагодарят за любые поступки, которые делал член монобольшинства.