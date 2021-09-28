Ведь основные мероприятия начнутся в пятницу, 1 октября. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

Важно Будет серьезный разговор, – "слуга" рассказала, чего ожидать от визита Зеленского в Трускавец

Разумков может появиться в Трускавце

По ее словам, не стоит говорить предварительно о том, что председателя Верховной Рады не пригласили. Потому что ситуация еще может измениться.

На сегодня ничего критического в отношениях с господином Разумковым нет точно,

– отметила Мошенец.

Она пояснила, что с Разумковым происходит абсолютно нормальная дискуссия в рабочем режиме. В частности он проводит активно встречи.

К теме Разумкова не пригласили, потому что заседание фракции – это не свадьба, – Корниенко

"Мне бы хотелось, чтобы (собралась – 24 канал) вся наша команда в том составе, в котором она была 2 года назад. Наши внутренние распри должны быть внутри, за дверью", – сказала нардепка.

Кстати говоря! Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Разумкова не пригласили, потому что он, мол, не является членом фракции.

В "Слуге народа" прокомментировали отношения с Разумковым: смотрите видео

Отставка Разумкова и отношения спикера со "слугами"