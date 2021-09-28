Почему "Слуги" не пригласили Разумкова

Как заявил в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Дмитрия Разумкова не пригласили, потому что он не является членом фракции. Однако, это еще может измениться.

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Арахамия пояснил, что "слуги" пока не отправляли приглашения, потому что "еще не до конца "добили" формат".

Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Вот сейчас обсуждаем приглашенных гостей,

– подчеркнул политик.

В то же время руководитель "слуг" подчеркнул, что первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук приглашен на выездное заседание. Он является куратором так называемого проекта тройки.

По словам Арахамии, на съезде для проекта "тройки" выделили несколько часов. В частности речь идет о презентациях и обсуждениях этой программы.

Обратите внимание! Ранее Давид Арахамия заявил, что новые кадровые изменения в Кабмине могут состояться сразу после выездного заседания.

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