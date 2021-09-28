Так, женщины должны быть на высоком каблуке или в босоножках, а мужчины – в черных классических туфлях. Судя по всему, "Слуга народа" планирует устроить светский вечер не хуже Каннского кинофестиваля.
Важно В "Слуге народа" рассекретили место проведения своего съезда
В сообщениях, которые получили парламентарии, отмечают, что нардепы должны соблюсти дресс-код Cocktail или Cocktail Attire. Это значит костюм для мужчин и вечернее платье для женщин.
Какие указания получили "слуги"
"Мужчины могут заменить фрак или смокинг уже классическим черным или максимально темным костюмом вместе с галстуком или без него, также внешний вид дополнят черные классические туфли", – говорится в сообщении.
Женщинам идеально подойдут коктейльные платья до колен или даже чуть выше колена, а также можно надеть костюм или топ с юбкой. На ноги – туфли на высокой шпильке или босоножки,
– добавили в "Слуге народа".
Интересно, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что будет диджеем на этом мероприятии. Это уже будет его не первый опыт за диджейским пультом. Летом в Скадовске Арахамия выступил перед молодежным крылом "Слуги народа". Глава фракции сыграл несколько сетов.
Как зажигал Арахамия: смотрите видео
Что известно о съезде "Слуги народа"
- Выездное заседание президентской партии должен состояться 1 – 2 октября в Трускавце. На нем "слуги" планируют подвести итоги своей работы и определить дальнейшие действия.
- Участие в собрании примет президент Владимир Зеленский. Кроме того, к обсуждению пригласят генпрокурора Ирину Венедиктову, председателя Службы безопасности Ивана Баканова, а также представителей Кабинета Министров.
- Давид Арахамия заявил, что новые кадровые изменения в Кабмине могут состояться в начале октября. По его словам, процесс начнется после выездного заседания.
- Для участия все политики должны показать отрицательный результат ПЦР теста или сертификат вакцинации.