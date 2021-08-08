Все это происходило в Скадовске, на молодежном съезде политсилы. Арахамия выступал как диджей David Braun, он часто использует этот псевдоним.
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На видео, опубликованном в сети, видно главу фракции "Слуга народа" за диджейской установкой. На экране позади – надпись DJ DAVID BRAUN. Похоже, что молодежи нравится, как выступает лидер политсилы.
Арахамия сыграл несколько сетов на вечеринке: смотрите видео
Лидер "Слуги народа" выступает перед молодежью: смотрите видео
Как сообщил в фейсбуке "слуга народа" Сергей Гривко, на мероприятии собралось больше 250 активистов. В течение 3 дней они проходили тренинги по ряду направлений. Помогают им в этом нардепы, представители министерств, профильные эксперты и бизнес-тренеры.
Молодежный съезд "Слуги народа": что известно
Источник: "Слуга народа"
Мероприятие под названием "Зе!Кемп" собрало молодежь из разных уголков Украины. Каждый из участников прошел экспресс-тестирование на коронавирус COVID-19. Участники лагеря разделились на команды и вместе с менторами и нардепами работали над собственными проектам по одному из 12 направлений.
О каких направлениях говорится:
- безопасность;
- справедливость и равенство всех перед законом;
- международное партнерство;
- электронная и эффективная страна;
- "Большая стройка";
- инвестиционный хаб;
- легкий бизнес;
- новая экономика;
- образованная нация;
- здоровая и социально защищенная нация;
- культура, что объединяет;
- чистая окружающая среда.
Программа лагеря была разделена на несколько блоков. В течение дня устраивали лекции, квесты, тренировки по йоге и философский клуб, а вечером – вечеринки. На одной из них перед активистами также выступала украинская группа LATEXFAUNA.