Все це відбувалося у Скадовську, на молодіжному з'їзді політсили. Арахамія виступав як ді-джей David Braun, він часто використовує цей псевдонім.

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На відео, опублікованому в мережі, видно очільника фракції "Слуга народу" за діджейською установкою. На екрані позаду – напис DJ DAVID BRAUN. Схоже, що молоді подобається, як виступає лідер політсили.

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Як повідомив у фейсбуці "слуга народу" Сергій Гривко, на заході зібралося понад 250 активістів. Упродовж 3 днів вони проходили тренінги за низкою напрямів Допомагають їм у цьому нардепи, представники міністерств, профільні експерти та бізнес-тренери.

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Джерело: "Слуга народу"

Захід з назвою "Зе!Кемп" зібрав молодь із різних куточків України. Кожен із учасників пройшов експрес-тестування на коронавірус COVID-19. Учасники табору поділилися на команди та разом із менторами і нардепами працювали над власними проєктами за одним із 12 напрямків.

Про які напрямки мовиться:

безпека;

справедливість і рівність усіх перед законом;

міжнародне партнерство;

електронна та ефективна країна;

"Велике будівництво";

інвестиційний хаб;

легкий бізнес;

нова економіка;

освічена нація;

здорова та соціально захищена нація;

культура, що об'єднує;

чисте довкілля.

Програма табору ділилася на декілька блоків. Протягом дня влаштовували лекції, квести, тренування з йоги та філософський клуб, а ввечері – вечірки. На одній із них перед активістами також виступав український гурт LATEXFAUNA.