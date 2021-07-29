Ми могли б всіх шантажувати, – Арахамія

Якби Україна була ядерною державою, то з нею розмовляли б зовсім по-іншому. Про це голова фракції "Слуга народу" заявив в ефірі одного з телеканалів.

До теми Ядерну зброю України контролювали у Москві, – Кравчук

Помилки інших українських президентів не такі значні, як хиба Леоніда Кравчука. Водночас Арахамія наголосив, що не знає усіх обставин підписання меморандуму.

Потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати – 24 канал). Ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах,

– сказав політик.

За його словами, Росія офіційно відмовилася від свого підпису і заявила, що Будапештський меморандум виконувати не буде.

"Я не чув, щоб хоч один президент США нагадав, що був такий меморандум, і там стоїть підпис президента США. Зараз цей меморандум виконує тільки Україна, – наголосив Арахамія.