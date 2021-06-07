У мене не було чорної валізки, – Кравчук

Контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва. Про це перший президент заявив у інтерв'ю.Джерело: https://censor.net/ua/v3269813

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Саме те, що Україна не мала справжнього контролю над ядерною зброєю й спонукало Кравчука приєднатися до Договору щодо нерозповсюдження.

У мене не було чорної валізки, вона була у Москві. Я міг лише телефоном говорити з командувачем ракетної армії (в Москві – 24 канал), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення – це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю,

– пояснив політик.

Він додав: "Ми знали, що у нас є 1200 боєголовок, але ми ними не керуємо".

Утримання ядерної зброї було дуже дорогим

За словами Кравчука, утримання к боєготовності 175 ракетних шахт "коштувало б Україні 175 мільярдів доларів у тих грошах, а за нинішніми – 300 мільярдів доларів".

Політик не вірить, що сьогодні Москва може застосувати ядерну зброю проти нашої держави: "Уявіть, Росія вирішила вдарити по Харкову. Наслідки будуть на великій частині і самої Росії".