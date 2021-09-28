Так, жінки повинні бути на високих підборах або в босоніжках, а чоловіки – у чорних класичних туфлях. Судячи з усього, "Слуга народу" планує влаштувати світський вечір не гірший за Каннський кінофестиваль.

Важливо У "Слузі народу" розсекретили місце проведення свого з'їзду

У повідомленнях, які отримали парламентарі, наголошують, що нардепи мають дотриматися дрес-коду Cocktail або Cocktail Attire. Це означає костюм для чоловіків і вечірню сукню для жінок.

Які вказівки отримали "слуги"

"Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг вже на класичний чорний, або максимально темний костюм разом з краваткою або без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі", – мовиться у повідомленні.

Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище коліна, а також можна надіти костюм або топ зі спідницею. На ноги – туфлі на високій шпильці або босоніжки,

– додали у "Слузі народу".

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з представниками президентської партії, аби дізнатися більше деталей. Ми доповнимо цей матеріал згодом.

Цікаво, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже заявив, що буде діджеєм на цьому заході. Це вже буде його не перший досвід за діджейським пультом. Влітку у Скадовську Арахамія виступив перед молодіжним крилом "Слуги народу". Очільник фракції зіграв кілька сетів.

Як запалював Арахамія: дивіться відео

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