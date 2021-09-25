Вероятную отставку Разумкова на этот раз прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В эфире одного из телеканалов он опроверг информацию о намерениях уволить главу парламента.

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За отставку Разумкова подписи не собирают

Ну нет такого вообще! Никакие подписи не собираются (за отставку Разумкова – 24 канал) Зачем эти манипуляции? Месяц назад говорили о снятии премьера, о списке министров,

– отметил Гетманцев.

Он добавил, что уже заканчивается сентябрь, однако никого до сих пор не сняли. Кроме того, никто из "экспертов", заявлявших о кадровых изменениях в правительстве, не извинился за дезинформацию.

Нардеп подытожил, что кого-то из министров точно уволят, но это не значит, "что нужно говорить о каждом министре ежедневно".

Обратите внимание! Накануне в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Разумков жестко поспорил со Стефанчуком и Корниенко относительно антиолигархического закона. После спикер парламента заявил, что за должность не держится и если Рада проголосует, то уйдет в отставку.

Возможная замена Разумкова на Стефанчука