Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Во фракции ожидают единодушие и выполнения программы президента.
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"Я думаю, что нам, фракции "Слуга народа", нужен откровенный разговор вместе с президентом и с Дмитрием Разумковым", – подчеркнула Кравчук.
Проговорить все недоразумения
По словам "слуги народа" состоится заседание фракции в Киеве. Значит можно собраться перед пленарной неделей и обсудить все проблемы и недоразумения.
Нужно откровенно сказать в глаза, что не устраивает, и решить, что делать дальше.
Речь идет прежде всего о "странных" решениях Разумкова во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, когда он не голосовал за санкции против Виктора Медведчука. Тогда он это объяснил отсутствием определенных документов и малой доказательной базой.
Позиция по затягиванию рассмотрения закона об олигархах вызвала очень много вопросов внутри фракции.
По словам заместителя Давида Арахамии, в 2019 году в Трускавце фракция определилась с делегатами на должность спикера, вице-спикера, глав комитетов в Верховной Раде, председателя фракции и его заместителей. Тогда же обсудили и кандидатов в Кабмин.
"В определенных моментах командного духа у Разумкова становится все меньше и меньше", – акцентировала Кравчук.
Противостояние Разумкова и "Слуги народа": последние новости
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обвинил Дмитрия Разумкова в расхождении взглядов со "Слугой народа" относительно стратегии развития государства. Спикер ВРУ отреагировал.
- Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что Разумкова хотят отправить в отставку из-за обращения в Венецианскую комиссию. Его также подозревают в деятельности в интересах олигархов.
- Ранее спикер парламента попросил антикоррупционные органы проверить слухи, что голоса депутатов за "некоторые отставки" вроде бы пытаются купить.