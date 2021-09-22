Глава Верховной Рады отметил, что высказывания советника главы ОП не соответствуют действительности. По словам нардепа, "его позиции не меняются".
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Если мы говорим о законе об олигархах, я об этом всегда говорил: я считаю, что борьбу с олигархатом нужно вести, но цивилизованным способом. У меня простая позиция: я требую, чтобы это проходило в рамках закона и регламента,
– подчеркнул Дмитрий Разумков.
"Некомандная игра"
В то же время "слуга народа" не оставил без ответа заявление своего коллеги по фракции Александра Корниенко, который обвинил спикера в "некомандной игре".
То, что я не голосую на СНБО? Я не голосую против граждан Украины на СНБО, потому что считаю, что санкции не могут вводиться в отношении наших граждан,
–объяснил он.
"Если они виновны, у нас достаточно законодательных механизмов, чтобы привлечь их к ответственности. По каждому вопросу я могу свою позицию объяснить. Захотят ли ее слышать – это уже другой вопрос", – добавил глава Рады.
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Вероятная отставка Дмитрия Разумкова: последние новости
- В СМИ появились слухи о вероятной отставке Дмитрия Разумкова из-за его конфликтов с партией. В частности, накануне он направил закон о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии.
- Впоследствии прямо в прямом эфире глава Верховной Рады поссорился с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
- Кроме этого, 20 сентября спикер обратился в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с возможным подкупом народных депутатов.