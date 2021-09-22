Глава Верховной Рады отметил, что высказывания советника главы ОП не соответствуют действительности. По словам нардепа, "его позиции не меняются".

Читайте также Нет "криминальных" претензий, есть разногласия с партией, – Подоляк о Разумкове

Если мы говорим о законе об олигархах, я об этом всегда говорил: я считаю, что борьбу с олигархатом нужно вести, но цивилизованным способом. У меня простая позиция: я требую, чтобы это проходило в рамках закона и регламента,

– подчеркнул Дмитрий Разумков.

"Некомандная игра"

В то же время "слуга народа" не оставил без ответа заявление своего коллеги по фракции Александра Корниенко, который обвинил спикера в "некомандной игре".

То, что я не голосую на СНБО? Я не голосую против граждан Украины на СНБО, потому что считаю, что санкции не могут вводиться в отношении наших граждан,

–объяснил он.

"Если они виновны, у нас достаточно законодательных механизмов, чтобы привлечь их к ответственности. По каждому вопросу я могу свою позицию объяснить. Захотят ли ее слышать – это уже другой вопрос", – добавил глава Рады.

К теме Не планирую уходить в отставку, но готов к такому решению Рады, – Разумков о работе нардепом

Вероятная отставка Дмитрия Разумкова: последние новости