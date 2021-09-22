Глава Верховної Ради зазначив, що висловлювання радника очільника ОП не відповідають дійсності. За словами нардепа, його "позиції не змінюються".

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Якщо ми говоримо про закон про олігархів, я про це завжди казав: я вважаю, що боротьбу з олігархатом потрібно вести, але цивілізованим чином. У мене проста позиція: я вимагаю, щоб це проходило в рамках закону та регламенту,

– наголосив Дмитро Разумков.

"Некомандна гра"

Водночас "слуга народу" не залишив без відповіді заяву свого колеги по фракції Олександра Корнієнка, який звинуватив спікера у "некомандній грі".

Те, що я не голосую на РНБО? Я не голосую проти громадян України на РНБО, тому що вважаю, що санкції не можуть запроваджуватись стосовно наших громадян,

– пояснив він.

"Якщо вони винні, у нас достатньо законодавчих механізмів, щоб притягти їх до відповідальності. З кожного питання я можу свою позицію пояснити. Чи захочуть її чути – це вже інше питання", – додав глава Ради.

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