Глава Верховної Ради зазначив, що висловлювання радника очільника ОП не відповідають дійсності. За словами нардепа, його "позиції не змінюються".
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Якщо ми говоримо про закон про олігархів, я про це завжди казав: я вважаю, що боротьбу з олігархатом потрібно вести, але цивілізованим чином. У мене проста позиція: я вимагаю, щоб це проходило в рамках закону та регламенту,
– наголосив Дмитро Разумков.
"Некомандна гра"
Водночас "слуга народу" не залишив без відповіді заяву свого колеги по фракції Олександра Корнієнка, який звинуватив спікера у "некомандній грі".
Те, що я не голосую на РНБО? Я не голосую проти громадян України на РНБО, тому що вважаю, що санкції не можуть запроваджуватись стосовно наших громадян,
– пояснив він.
"Якщо вони винні, у нас достатньо законодавчих механізмів, щоб притягти їх до відповідальності. З кожного питання я можу свою позицію пояснити. Чи захочуть її чути – це вже інше питання", – додав глава Ради.
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Ймовірна відставка Дмитра Разумкова: останні новини
- У ЗМІ з'явились чутки про ймовірну відставку Дмитра Разумкова через його конфлікти з партією. Зокрема, напередодні він направив закон про деолігархізацію на розгляд Венеційській комісії.
- Згодом просто у прямому ефірі глава Верховної Ради посварився з очільником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.
- Окрім цього, 20 вересня спікер звернувся до правоохоронних органів, щоб ті розібрались із можливим підкупом народних депутатів.