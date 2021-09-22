Про це спікер, який зараз перебуває на ізоляції через коронавірус, розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Політик наголосив, що про можливість його відставки говорять давно, проте зараз ці розмови почастішали.

Раніше Немає "кримінальних" претензій, є розбіжності з партією, – Подоляк про Разумкова

Разумков самостійно йти у відставку не збирається

Сам голова парламенту йти з посади не збирається і каже, що таке рішення мають ухвалити парламентарі. Для цього їм необхідно 226 голосів, а щоб ініціювати – 150 підписів.

Я буду працювати головою Верховної Ради до того часу, як вона мені доручить. Якщо вирішать мене звільнити колеги, то це не є проблемою. Свою роботу виконуватиму максимально ефективно та стоятиму на стражі закону,

– зазначив Разумков.

Спікер наголосив, що не дозволить маніпулювати регламентом, який, мовляв, комусь заважає. Щодо своєї кар'єри після ймовірної відставки, то Разумков каже, що працюватиме у сесійній залі нардепом.

Опозиція виступає проти відставки Разумкова

Зазначимо, що раніше в кулуарах Верховної Ради представники усіх опозиційних фракцій висловились проти можливої відставки Разумкова. У політсилах кажуть, що спікер дотримується регламенту і дає можливість відстояти бодай мінімальну незалежність парламенту.

Більше тут Усі опозиційні фракції виступили проти відставки Разумкова

Зверніть увагу! Раніше Разумков під час погоджувальної ради заявив, що йому відома інформація про спроби підкупу нардепів заради відставок у парламенті. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що такого не чув та й відправляти спікера у відставку, поки той на лікарняному вважає неетичним.