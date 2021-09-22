Про це спікер, який зараз перебуває на ізоляції через коронавірус, розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Політик наголосив, що про можливість його відставки говорять давно, проте зараз ці розмови почастішали.
Раніше Немає "кримінальних" претензій, є розбіжності з партією, – Подоляк про Разумкова
Разумков самостійно йти у відставку не збирається
Сам голова парламенту йти з посади не збирається і каже, що таке рішення мають ухвалити парламентарі. Для цього їм необхідно 226 голосів, а щоб ініціювати – 150 підписів.
Я буду працювати головою Верховної Ради до того часу, як вона мені доручить. Якщо вирішать мене звільнити колеги, то це не є проблемою. Свою роботу виконуватиму максимально ефективно та стоятиму на стражі закону,
– зазначив Разумков.
Спікер наголосив, що не дозволить маніпулювати регламентом, який, мовляв, комусь заважає. Щодо своєї кар'єри після ймовірної відставки, то Разумков каже, що працюватиме у сесійній залі нардепом.
Опозиція виступає проти відставки Разумкова
Зазначимо, що раніше в кулуарах Верховної Ради представники усіх опозиційних фракцій висловились проти можливої відставки Разумкова. У політсилах кажуть, що спікер дотримується регламенту і дає можливість відстояти бодай мінімальну незалежність парламенту.
Більше тут Усі опозиційні фракції виступили проти відставки Разумкова