Про це Корнієнко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді. Нардеп вважає неетичним звільняти людину, коли вона перебуває на лікарняному, а зараз у Разумкова – коронавірус.

До теми Разумков має свою політичну позицію, – Корнієнко про можливу відставку спікера Ради

Корнієнко каже, що ініціатив щодо відставки спікера не бачить

Голова партії наголосив, що процедура відкликання спікера – досить чітка. Тому, коли депутати захочуть це ініціювати, то вони це зроблять.

Більше того, я вважаю, що Дмитро Олександрович, попри його позафракційність, попри його особисті політичні позиції, є все-таки висуванцем нашої партії, монобільшості. Тому цьому має передувати зустріч голови Ради з фракцією для розмови. Поки що всередині я не бачу ініціативи таких,

– наголосив Корнієнко.

Корнієнко каже, що йому грошей у Раді не пропонували

Раніше сам спікер заявив, що є інформація щодо спроб підкупу депутатів заради "певних відставок". З цим він планує звернутись до правоохоронних органів. Корнієнко переконує, що про таке не чув.

Мені не пропонували, я не пропонував. Далі – це зі сфери роботи антикорупційних органів, вони у нас прекрасно працюють. Думаю, не буде ніяких проблем це все висвітлити. Але мені здається, це більше якісь чутки,

– додав парламентар.

Зазначимо, що наразі Разумков перебуває на лікарняному через вже друге інфікування коронавірусом. Сам спікер каже, що за посаду не тримається і як тільки ініціативу щодо його відставки почнуть здійснювати, він видасть підписні листи.

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Також голова Верховної Ради повідомив, що вже після того, як він захворів, йому замінили охорону. Проте він це, як тиск, не розцінює.

Зверніть увагу! Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не відкидає сценарій з відставкою Разумкова. Проте він запевнив, що наразі це не обговорювали. Зокрема, не сходяться позиції у керівництва фракції зі спікером щодо "антиолігархічного" закону. "Слуги народу" наполягають на невідкладному голосуванні, Разумков відправив документ у Венеційську комісію.