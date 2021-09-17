Крім того, Арахамія дорікнув телеканалу "Україна 24" у тому, що вони активно поширюють думки тих, хто висловлюється проти закону про олігархів.
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За словами нардепа, в ефірі каналу кожні 15 хвилин хтось висловлюється проти цієї законодавчої ініціативи. Арахамія наголосив, що це вже дійшло до абсурду.
Там написаний був рядок "Ведучий CNN висловив...". Так мені, перепрошую, пох**ну, що сказав ведучий CNN. Ми в нашій країні живемо,
– сказав Арахамія.
Також очільник фракції "Слуга народу" вважає, що омбудсменка Людмила Денісова і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков навмисне намагаються "збити" законопроєкт про олігархів.
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Як пояснив Арахамія, нещодавно Разумков відмовив віцеспікерку Ради Руслану Стефанчуку в направленні на розгляд Венеціанської комісії закону про місцевий референдум. Спікер парламенту аргументував це тим, що "Венеціанська комісія дуже завантажена зараз".
Тоді у мене питання, якщо вона (Венеціанська комісія – 24 канал) так завантажена, навіщо її спамити якимись документами, які не мають ніякого сенсу, тому що вони будуть змінені за 2 тижні. Мені здається, що це була конкретна умисна спроба збити закон про олігархів,
– припустив нардеп.
Він додав, що і Разумков, і Денісова "роблять це навмисно". Арахамія також підкреслив, що робота омбудсменки "їздити по тюрмах, а вона розповідає нам, що є закон про олігархів, який порушує якісь права людини".
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Що відомо про законопроєкт про олігархів
- На початку липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про олігархів. Його ініціатором виступив Володимир Зеленський.
- Щоправда, аби ухвалити законопроєкт в цілому, необхідно розглянути низку правок, яку уже подали нардепи. Зробити це під час V сесії Верховної Ради не встигли.
- Відтак, його розглядатимуть у новому політичному сезоні – на VI сесії.