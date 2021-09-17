Крім того, Арахамія дорікнув телеканалу "Україна 24" у тому, що вони активно поширюють думки тих, хто висловлюється проти закону про олігархів.

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За словами нардепа, в ефірі каналу кожні 15 хвилин хтось висловлюється проти цієї законодавчої ініціативи. Арахамія наголосив, що це вже дійшло до абсурду.

Там написаний був рядок "Ведучий CNN висловив...". Так мені, перепрошую, пох**ну, що сказав ведучий CNN. Ми в нашій країні живемо,

– сказав Арахамія.

Зверніть увагу! Кінцевим власником каналу "Україна 24" є олігарх Рінат Ахметов.

Також очільник фракції "Слуга народу" вважає, що омбудсменка Людмила Денісова і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков навмисне намагаються "збити" законопроєкт про олігархів.

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Як пояснив Арахамія, нещодавно Разумков відмовив віцеспікерку Ради Руслану Стефанчуку в направленні на розгляд Венеціанської комісії закону про місцевий референдум. Спікер парламенту аргументував це тим, що "Венеціанська комісія дуже завантажена зараз".

Тоді у мене питання, якщо вона (Венеціанська комісія – 24 канал) так завантажена, навіщо її спамити якимись документами, які не мають ніякого сенсу, тому що вони будуть змінені за 2 тижні. Мені здається, що це була конкретна умисна спроба збити закон про олігархів,

– припустив нардеп.

Він додав, що і Разумков, і Денісова "роблять це навмисно". Арахамія також підкреслив, що робота омбудсменки "їздити по тюрмах, а вона розповідає нам, що є закон про олігархів, який порушує якісь права людини".

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