Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Дмитра Разумкова з офіційним листом. За її словами законопроєкт №5599, який уже ухвалили у першому читанні, не відповідає основному закону України.

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"Порушення прав і свободи людини"

Як ідеться у застереженнях Денісової, президента і РНБО наділили непередбаченими Конституцією України повноваженнями. Мовиться про обмеження прав людини, залежно від майнового стану.

Результати здійсненого нами аналізу положень законопроєкту викликають занепокоєння, оскільки дають змогу зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина,

– йдеться в листі.

Омбудсменка порадила відправити документ, перед ухваленням у другому читанні, на висновок до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційська комісія – 24 канал).

Звертатиметься у Конституційний Суд

Уповноважена з прав людини зазначає, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді. Вона застерігає, що буде змушена зробити це самостійно.

У разі ухвалення цього законопроєкту в редакції, прийнятій у першому читанні, я буду змушена в порядку статті 15 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" внести до Конституційного Суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України,

– застерігає обмудсменка.

Нагадаємо, що цей законопроєкт ініціював Володимир Зеленський і вніс у Раду як невідкладний. Депутати вже навіть встигли за нього проголосувати та внести правки.

Кого внесуть до класу "олігархів"

Для отримання статусу олігарха за цією законодавчою ініціативою, треба відповідати щонайменше 3 критеріям з 4:

обіймати найвищі державні посади,

мати мандат або фінансувати політичні партії,

володіти або контролювати ЗМІ,

бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією або мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

Закон про олігархів: коротко